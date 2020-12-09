«Трактор» против «Йокерита». Текстовая трансляция матча из Челябинска

Вторая дуэль «Чёрно-белых» и «Шутов» в сезоне.

0:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

30 мин — АЛЕКСАНДР ПОДКОРЫТОВ! Сразу два момента у молодого нападающего, в одном из которых он поймал защитников «Джокеров» на ошибке и пытался затолкать шайбу за спину Линдбэку, но в итоге не сумел переиграть голкипера.

29 мин — Тройка Калинин — Бывальцев — Основин пыталась создать опасность у ворот Линдбэка — без результата. Гости ответили зарядом от О'Нила – сильно, но мимо.

27 мин — Опаснейший момент создают хоккеисты «Йокерита». Летящую шайбу в ворота пытался подправить игрок гостей, но Роман Вилл успел переместиться и спасти «Трактор» от второго гола.

26 мин — Активный отрезок провёл Ярослав Косов. Форвард «Трактора» на скорости обогнал защитника гостей и выводил партнёра на бросок, но шайбу перехватили.

25 мин — Наброс Пилута попадает в клюшку Бывальцеву. Арена вскакивает, но шайба летит мимо ворот.

23 мин — Финны включили очень неприятный прессинг с наложением звеньев и быстрым перемещением. Большую часть времени челябинцы не в силах начать свою атаку и просто отбрасывают

22 мин — Ой как хорошо Оберг вывел Подкорытова на опаснейший бросок! Но, увы, Александр с неудобной руки не попал в дальний угол ворот Линдбэка.

«ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

21 мин — «Джокеры» оказались успешнее на стартовом вбрасывании.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 19-11; Броски в створ: 9-6; Голы: 0-1; Вбрасывания: 4-10; Блокированные броски: 3-6; Силовые приемы: 4-3; Время в атаке: 04:46-02:49; Штраф: 2-4.



Единственный гол первого периода, который забил Давид Скленичка:

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Бывальцев заряжал из круга вбрасывания в большинстве — мимо цели. Затем челябинцы толком не смогли закрепиться в атаке.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Джордан Шрёдер, команда «Йокерит».

19 мин — Шикарный выход 2 в 1 создают челябинцы! Гола нет, но есть удаление у гостей.

17 мин — И ещё МОМЕНТИЩЕ создают игроки «Трактора» на пятачке Линдбэка, но никак не могут его пробить.

15 мин — Оооо, что творит Линдбэк! Голкипер гостей клюшкой в падении (!) отбил летящую в его ворота шайбу.

14 мин — Команда из Хельсинки не успокоилась после забитого гола. Момент на 100% был у Брайана О'Нила, однако он не смог попасть в пустой угол с десяти сантиметров!

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Давид Скленичка, команда «Йокерит».

12 мин — В итоге контратака гостей и Давид Скленичка посылает шайбу верхом на входе в зону. Роман Вилл попытался её поймать на лету, а по итогу — пропустил.

12 мин — Стартовы задор игры сменился на трудовую работу у бортов. «Трактор» больше играет в атаке и больше владеет шайбой, но создать опасные моменты челябинцам не удаётся.

10 мин — В позиционное нападение попытались встать «чёрно-белые», но Игорь Исаев потерял шайбу на синей.

9 мин — Косов опасно с пятачка после паса от Авцина — мимо летит шайба, но нервы защите гостей челябинцы точно пощекотали.

«ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

7 мин — Очень опасно с ближней дистанции пулял игрок гостей. Вилл отбил шайбу перед собой, и могло быть не менее опасное добивание, но защита челябинцев вывела шайбу из зоны.

УДАЛЕНИЕ. За блокировку на 2 минуты наказан Никлас Енсен, команда «Йокерит».

6 мин — Недолго музыка играла, а «Йокерит» в большинстве играл. Нарушил правила Никлас Енсен и игра переходит в формат 4 на 4.

УДАЛЕНИЕ. За толчок на борт на 2 минуты наказан Александр Авцин, команда «Трактор».

6 мин — Руслан Карлин включил режим Уэйна Грецки и в ближнем бою пытался обойти защитника гостей финтом, однако потерял шайбу. После этого Александр Авцин сфолил в атаке, дав «шутам» поиграть в большинстве.

4 мин — Томаш Гика одним пасом на Кравцова отрезал двоих, Виталий затем отдавал шайбу на стоящего на пятачке Седлака, однако Лукаш не смог дотянуться до шайбы. В контратаке «Йокериту» также удалось создать опасность, но пятачок «чёрно-белых» был забетонирован защитой.

2 мин — АаААААААААА! Александр Авцин перехватил шайбу в средней, вошёл в зону финнов, мощно зарядил по шайбе, но она пошла низом! Треск штанги, кажется, был слышен даже где-то в Кыштыме!

2 мин — А вот уже и «Йокерит» показал зубы. Йонэнсуу подправлял шайбу за ворота Вилла, Роман в игре!

1 мин — Гости выиграли первое вбрасывание матча. Однако закрепился в атаке именно «Трактор». Дважды с дальней бросал Ник Бэйлен, во второй попытке ему даже удался классный финт, но переиграть Андерса Линдбэка он не смог.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Хоккеисты выходят на лёд. Встреча начнётся сразу после гимнов России и Финляндии.

Составы команд на игру. Изучаем и ждём начала матча.









Привет, любители хоккея! «Трактор» продолжает домашнюю серию матчей, Сегодня, 9 декабря, челябинцы сыграют против «Йокерита». Встреча начнётся в 19:00 по местному времени. Сайт «Первый областной» проведёт для вас текстовую трансляцию события.