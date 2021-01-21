«Трактор» против «Салавата Юлаева». Текстовая трансляция

Челябинцы и уфимцы скрестят клюшки второй раз в сезоне

1:0

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



8 мин — Выход Бывальцева и Оберга в контратаку, пас от Алексея на Понтуса — защитник заблокировал.

7 мин — Бэйлен и его пушка от синей линии — выше ворот. Атака «Трактора» продолжилась и после этого возник еще один момент на пятачке, однако голкипер гостей вытащил момент в свою пользу.

6 мин — Вновь Гика мог забивать. Форвард почти убежал на «рандеву» с Метсолой, но не смог укротить шайбу.

4 мин — Еще один опасный момент от гостей. На этот раз Гиматов сам выкатился от борта и бросил с неудобной — вновь удачно щитками играет вратарь челябинцев.

3 мин — А вот и угроза от уфимцев. Бирюков от синей линии, но Федотов отражает щитком.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайб забросил Томаш Гика, команда «Трактор».

1 мин — Понеслась! После вбрасывания Томаш Гика оказался расторопнее всех на пятачке и поразил ворота в пустой угол!

1 мин — Первый опасный бросок от Оберга. Форвард челябинцев с шайбой зашел в зону и бросил низом, но шайба прошла в сантиметрах от штанги.

1 мин — Первое вбрасывание встречи за «Салаватом Юлаевым». Матч стартовал.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Хоккеисты выходят на лед. Встреча начнется сразу после гимна России.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея! «Трактор» заканчивает домашнюю серию. Сегодня, 21 января, челябинцы встретятся с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Предыдущая игра команд закончилась победой сегодняшних гостей, 3:1. Как сложится эта игра? Узнаем вместе. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.