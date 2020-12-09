«Трактор» проиграл «Йокериту» в Челябинске. Фоторепортаж

«Чёрно-белые» не смогли во второй раз в сезоне переиграть команду из Хельсинки.



Челябинский «Трактор» потерпел второе домашнее поражение подряд. На своём льду команда Анвара Гатиятулина не смогла одолеть «Йокерит» из Хельсинки. Матч закончился поражением «чёрно-белых» — 2:5.



В первом периоде команды выдали мощный старт, несколько раз создав уряд опасных моментов. Затем в какой-то момент игра успокоилась, а потом «Трактор» перехватил инициативу. Однако натиск челябинцев не увенчался успехом, более того «чёрно-белые» пропустили курьёзный гол. Давид Скленичка убежал в контратаку, бросил шайбу верхом, а Роман Вилл не смог поймать её после чего она залетела в ворота. Концовку периода «Трактор» провёл в большинстве, но превратить его в гол подопечным Анвара Гатиятулина не удалось.

Период номер два начался для челябинцев с большинства, которое им не удалось реализовать. Затем «Трактор» имел несколько моментов, чтобы сравнять счёт, однако Андрес Линдбэк остался непробиваемым. В итоге гости отличились во второй раз, шайбу забросил Брайан О’Нилл. Затем «чёрно-белые» лишились Игоря Полыгалова, который получил 5+20 за атаку в область головы и шеи и «Джокеры» реализовали его удаление. Джордан Шрёдер пробил Романа Вилла в третий раз.

В начале третьего периода в ворота челябинцев влетела четвёртая шайба, автором которой стал Велли-Матти Савинайнен. Спасать матч «Трактор» начал в концовке встречи7. С разницей 21 секунду Ярослав Косов и Сергей Калинин огорчили Андреса Линдбэка, но сравнять «чёрно-белым» не удалось. Более того, за десять секунд до конца Антти Пильстрём забросил в пустые ворота хозяев. Окончательный счёт встречи — 2:5, победа «Йокерита».

Свой следующий матч «Трактор» также проведёт на домашней арене. В пятницу, 11 декабря, в гости к челябинцам приедет «Сибирь». Прямую трансляцию смотрите на всех платформах медиахолдинга «Первый областной»: сайте 1obl. tv и телеканале ОТВ. Текстовая трансляция будет доступна для читателей сайта «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:5 «Йокерит» (Хельсинки) (0:1; 0:2; 2:2)

Голы:

11:57. Давид Скленичка, «Йокерит», 0:1

31:22. Брайан О’Нилл, «Йокерит», 0:2

39:42 Джордан Шрёдер, «Йокерит», 0:3

46:06. Велли-Матти Савинайнен, «Йокерит», 0:4

51:12. Ярослав Косов, «Трактор», 1:4

51:33. Сергей Калинин, «Трактор», 2:4

59:49. Антти Пильстрём, «Йокерит», 2:5

Статистика матча: Броски: 42-46; Броски в створ: 20-23; Голы: 2-5; Вбрасывания: 19-28; Блокированные броски: 9-11; Силовые приемы: 11-8; Время в атаке: 11:06-13:58; Штраф: 31-10.