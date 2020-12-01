«Трактор» проиграл второй гостевой матч подряд

В Нижнем Новгороде челябинцы уступили «Торпедо».

Челябинский «Трактор» проиграл второй матч выездной серии. В Нижнем Новгороде команда Анвара Гатиятулина уступила «Торпедо» со счётом 0:2.



С самого начала встречи «чёрно-белым» пришлось играть в роли догоняющих. «Торпедо» организовало стартовый натиск, который в итоге закончился голом Антона Шенфельда. Затем «Трактору» пришлось пять минут подряд играть в меньшинстве. Олег Евенко жёстко сыграл против соперника, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры. В итоге челябинцы провели концовку первого и начало второго периода в обороне, однако смогли выдержать натиск нижегородцев.

Во втором периоде «Трактор» дважды играл в большинстве, но забить гол челябинцы не смогли. Не удалось реализовать свои моменты и «Торпедо». Отметим, что и «чёрно-белых» и нижегородцев регулярно выручали вратари. На решающий отрезок команды вышли при счёте 1:0 в пользу хозяев. За пять минут до конца игры «Торпедо» удалось увеличить преимущество, благодаря голу Дамира Жафярова. В последние минуты игры челябинцы взяли тайм-аут и сняли вратаря, но пробить Андрея Тихомирова «Трактору» не удалось.

Следующий матч челябинцы также проведут в гостях. В четверг, 3 декабря, «Трактор» в Риге сыграет против местного «Динамо». Встречу в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Торпедо» (Нижний Новгород) 2:0 «Трактор» (Челябинск) (1:0; 0:0; 1:0)

Голы:

7:20. Антон Шенфельд, «Торпедо», 1:0

55:57. Дамир Жафяров, «Торпедо», 2:0

Статистика матча: Броски: 82-59; Броски в створ: 44-28; Голы: 2-0; Вбрасывания: 35-27; Блокированные броски: 13-21; Силовые приемы: 5-6; Время в атаке: 13:26-12:12; Штраф: 8-29.

Голы и лучшие моменты игры: