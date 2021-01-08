«Трактор» проиграл «Ак Барсу» в серии буллитов

Челябинцы вели на протяжении всей игры, но уступили в серии послематчевых бросков

Челябинский «Трактор» в серии буллитов уступил «Ак Барсу» из Казани. По ходу игры подопечные Анвара Гатиятулина вели со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество.



В первом периоде хоккеисты «Трактора» нанесли 20 бросков, восемь из которых попали в створ. Один из них, кистевой от Вячеслава Основина, стал голевым. Именно его шайба стала единственной в первой двадцатиминутке. Второй период прошел под преимуществом «Ак Барса», но «Трактору» удалось отбить все натиски казанцев. На второй перерыв команды ушли с минимальным преимуществом 1:0.

Активнее третий период начали казанцы, однако челябинцам удалось укрепить преимущество. В одной из контратак Сергей Телегин бросил низом, шайба срикошетила от клюшки Виталия Кравцова точно в ворота. За шесть минут до конца третьего периода «Ак Барс» играл в формате 5 на 3 после удалений Лукаша Седлака и Ярослава Косова. Как итог, Харри Песонен точным броском с близкой дистанции реализовал одного лишнего. Для бывшего игрока «Металлурга» этот гол стал первым за команду из Татарстана. За минуту до конца третьего периода Стефан Да Коста восстановил равенство на табло.

В овертайме команды не выявили победителя. Игра перенеслась в серию буллитов, где сильнее оказались игроки «Ак Барса». Подопечные Дмитрия Квартальнова реализовали три попытки из пяти против одной у «Трактора».

Таким образом челябинцы не одержали еще ни одной победы в 2021 году, а «Ак Барс» продлил свою беспроигрышную серию до десяти игр. Следующий матч челябинская команда проведет в воскресенье, 10 января. Соперником «Трактора» станет «Авангард», а игра пройдет в Балашихе. Прямую трансляцию события в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Ак Барс» (Казань) 3:2 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 0:0; 2:1; 1:0)

Голы:

02:10. Вячеслав Основин, «Трактор», 0:1

43:48. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:2

55:21. Харри Песонен, «Ак Барс», 1:2

58:57. Стефан Да Коста, «Ак Барс», 2:2

65:00. Данис Зарипов, «Ак Барс», 3:2



Статистика матча: Броски: 64-58; Броски в створ: 37-22; Голы: 2-2; Вбрасывания: 28-38; Блокированные броски: 14-13; Силовые приемы: 16-8; Время в атаке: 15:18-12:29; Штраф: 12-10.

