«Трактор» продолжит последний выезд года в Нижнекамске

«Черно-белые» в гостях сыграют с «Нефтехимиком»

Последнюю выездную серию календарного года продолжает челябинский «Трактор». В четверг, 24 декабря, «черно-белые» в Нижнекамске сыграют против местного «Нефтехимика». Игра начнется в 21:30 по челябинскому времени.



Этот матч станет третьим в очной дуэли команд в текущем игровом году. Клубы одержали друг на другом по одной победе, неизменно забивая пять и более шайб. Всего в истории КХЛ «Трактор» и «Нефтехимик» провели между собой 49 встреч, в 26 из которых сильнее были челябинцы.

К игре против «Трактора» «Нефтехимик» подходит с серией из пяти поражений подряд. В последнем на текущий момент своем матче в КХЛ нижнекамцы проиграли московскому «Динамо» — 2:3. «Трактор» на этом же отрезке выиграл в двух встречах. Во вторник, 22 декабря, челябинцы победили «Автомобилист» — 3:2. На текущий момент «черно-белые» находятся на третьей строчке Востока КХЛ, нижнекамцы замыкают таблицу конференции.

Игра «Трактора» против «Нефтехимика» состоится в четверг, 24 декабря, в Нижнекамске. Начало матча — в 21:30 по челябинскому времени. Встречу команд в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».