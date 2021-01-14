«Трактор» принимает «Витязь». Текстовая трансляция встречи

Челябинцы попытаются прервать серию из пяти поражений подряд

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ПЕРВЫЙ ПЕРЕРЫВ.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика первого периода: Броски: 19-12; Броски в створ: 10-5; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-4; Блокированные броски: 2-4; Силовые приемы: 2-1; Время в атаке: 05:01-02:53; Штраф: 4-6.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Позиционная атака хозяев на последней минуте. Бодров, вновь от синей и вновь мимо. Затем гости попытались уйти в контратаку, но без опасности.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Джастин Дэнфорт набрасывал на ворота Вилла с неудобной руки — легко для вратаря челябинцев.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

18 мин — Ну вот и получилось расставиться в атаке у первой спецбригады. Очередной бросок Бэйлена от синей, Седлак подставлял на пятачке, но шайба пошла выше.

17 мин — У «Трактора» проблемы со входом в зону. Вброс, далее идет потеря, а затем все начинается сначала. Не могут игроки в черном пока что провести позиционную атаку.

УДАЛЕНИЕ. За игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Евгений Артюхин, команда «Витязь».

16 мин — И вновь удаление у Артюхина. Евгений удаляется второй раз подряд.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — Не может «Трактор» закрепиться в атаке. Как итог, Бэйлен второй раз за период теряет шайбу на синей линии.

14 мин — Лоуренс Пилут зарядил мощнейше от синей линии — увы, шайба вновь пошла мимо7

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Евгений Артюхин, команда «Витязь».

13 мин — Виталий Кравцов сам создает опасность у ворот гостей, но вновь немного не хватает ему для гола.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

12 мин — Момент сам для себя создал Данила Моисеев. Игрок гостей в стиле Косова прокатился к воротам Романа Вилла, но пробить голкипера «Трактора» с пятачка ему не удалось.

«ВИТЯЗЬ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой на 2 минуты наказан Лукаш Седлак, команда «Трактор».

11 мин — Активен Седлак на пятачке. Копал игрок «Трактора» шайбу у ворот гостей, но судья увидел в его действиях нарушение правил.

10 мин — Большинство челябинцев началось с привета Антону Тодыкову с синей линии от Ника Бэйлена. Затем такой же трюк провернул Гика, но голкипер гостей отбил.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Федор Малыхин, команда «Витязь».

9 мин — прессинг приносит плоды. Игрок «Витязя» нарушил правила в своей зоне. Первое большинство для челябинцев.

8 мин — Больше с шайбой играет «Трактор» в последнюю минуту. Контроль переходит в опасные моменты, однако гола пока нет.

7 мин — С неудобной руки опасно заряжал Ярослав Косов — мимо прошла шайба.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

5 мин — Вторую минуты меньшинства челябинцы проводят лучше, отбрасываясь в среднюю зону.

4 мин — Два опаснейших броска с кистей от Александра Семина из круга вбрасывания — его фирменной точки. Мимо летит шайба оба раза.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Роман Манухов, команда «Трактор».

4 мин — Гости начали развивать позиционную атаку. В итоге Роман Манухов нарушил правила в своей зоне. Первое меньшинство для «Трактора».

2 мин — прицельны бросок со входа в зону от Артема Шварева — шайба попадает в лицевой борт.

1 мин — Момент вырисовывался у Томаша Гики. Игрок «Трактора» активно сыграл в чужой зоне, отобрал шайбу у защитника гостей, но бросить в итоге ему не дали.

1 мин — Стартовое вбрасывание встречи за хоккеистами «Трактора». Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды выходят на лед. Встреча начнется после гимна России.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея! «Трактор» играет в Челябинске.

Именно на домашней арене сегодня, 14 января, команда Анвара Гатиятулина примет подмосковный «Витязь». «Черно-белым» как никогда нужна победа, поскольку команда не выигрывает уже пять матчей подряд. Однако и гости, после поражения от «Динамо» в Москве будут заряжены только на победу. Как в итоге сложится игра? Узнаем вместе, в 19:00 по челябинскому времени.