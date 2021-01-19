«Трактор» попытается продлить череду побед в игре против «Авангарда»

Встреча станет третьей в четырехматчевой домашней серии челябинцев

Домашнюю серию матчей продолжает челябинский «Трактор». Во вторник, 19 января, команда Анвара Гатиятулина примет омский «Авангард». Эта игра станет второй очной для команд в этом сезоне.



Последний раз челябинцы и омичи пересекались на льду 30 декабря в Балашихе. Тогда победа со счетом 5:3 осталась за хоккеистами «Авангарда». Отметим, что то поражение стало для «Трактора» вторым в серии из пяти поражений кряду. Однако сейчас «черно-белые» на ходу. В активе «Трактора» — две победы подряд, последняя из которых — разгром «Локомотива» из Ярославля со счетом 4:0.

Омичи в свою очередь находятся в серии из трех поражений подряд. Последний раз команда Боба Хартли выигрывала 9 января в Балашихе у «Металлурга», а с тех пор проиграла «Торпедо», «Ак Барсу» и «Автомобилисту». Несмотря на серию поражений сегодняшний соперник «Трактора» с 62 очками в 47 играх сохраняет за собой вторую строчку в Восточной конференции КХЛ. «Трактор» сыграл на один матч меньше и заработал 55 очков, по итогу на сегодняшний день челябинцы занимают шестую строчку на Востоке.

Встреча «Трактора» против «Авангарда» состоится во вторник, 19 января, в 19:00 по местному времени. Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».