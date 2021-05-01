«Трактор» покинули десять игроков

Клуб не будет продлевать с ними контракты

В первый день рынка свободных агентов челябинский «Трактор» покинули десять хоккеистов. Клуб не будет предлагать им новые соглашения. Среди игроков, покинувших команду, — нападающие Понтус Оберг, Ярослав Косов и Игорь Полыгалов, а также защитник Олег Евенко. Об изменениях в составе ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «черно-белых».

«30 апреля истекли соглашения с десятью хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлен. Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов. „Трактор“ благодарит каждого из хоккеистов за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие на льду. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере!»— объявили в пресс-службе «Трактора».

Напомним, в субботу, 1 мая, в КХЛ открывается рынок свободных агентов. Это значит, что команды смогут подписывать новых игроков.