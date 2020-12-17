«Трактор» подписал контракт с Денисом Бодровым

Контракт с защитником рассчитан до конца этого сезона

Новичком в Челябинском «Тракторе» стал защитник Денис Бодров. Игрок, который начинал этот сезон в «Автомобилисте», до 30 апреля 2021 года стал игроком «черно-белых».



О подписании соглашения с хоккеистом в четверг, 17 декабря, объявили в пресс-службе челябинцев. Как отметил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев, Денис Бодров способен усилить линию обороны «черно-белых» за счет своего опыта. Решение заключить соглашение было принято сразу после его выхода на рынок свободных агентов.

«Денис — защитник с характером, неуступчивый, жесткий. Против него неприятно играть, и всегда хорошо, когда такие игроки выступают за твою команду. У него хороший бросок, он может играть во всех ситуациях и в каждом матче полностью отдаёт все свои силы ради командной победы. Мы считаем, что такой игрок должен помочь „Трактору“»,— подчеркнул Роман Беляев.

В «Тракторе» Денис Бодров будет выступать под номером 33. Напомним, в текущем сезоне он выступал за «Автомобилист» и провёл 12 матчей, набрав три очка при показателе полезности «+5». На его счету 11 силовых приемов и 12 заблокированных бросков при среднем игровом времени 16 минут 3 секунды.