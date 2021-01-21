«Трактор» переиграл «Салават Юлаев» в драматичном матче. Фоторепортаж

Судьба игры решилась в дополнительное время

Челябинский «Трактор» на позитивной ноте закончил домашнюю серию. В драматичном матче команда Анвара Гатиятулина переиграла уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Победный гол «черно-белые» забросили в овертайме.



Начало встречи осталось за челябинцами, которым удалось поразить ворота Уфимцев уже на исходе первой минуты. Отличился Томаш Гика, который точно бросил в пустой угол ворот после паса Ника Бэйлена. В дальнейшем у обеих команд было равное количество моментов, но больше отличится ни «Трактору», ни «Салавату Юлаеву» не удалось.

Второй период прошел не только в равной, но и жесткой борьбе, что привело к итоговым восьми минутам штрафа, которые команды разделили поровну. Последняя пятиминутка отрезка осталась за уфимцами, а подопечным Томи Лямсы удалось не только навязать борьбу, но и забить гол. С передачи Маркуса Гранлунда отличился Сакари Маннинен.

Безголевым для команд вышел третий период, после которого начался овертайм. В самом начале дополнительного времени Дмитрйи Кугрышев нарушил правила и оставил «Салават Юлаев» в меньшинстве. Челябинцы долго пытались реализовать численное преимущество и в итоге за секунду до его конца Понтус Оберг броском в касание закончил встречу в пользу «Трактора».

Свой следующий матч «Трактор» проведет уже в гостях, через четыре дня после прошедшей встречи. Во вторник, 26 января, «черно-белые» в Нур-султане сыграют с «Барысом» Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:1 «Салават Юлаев» (Уфа) (1:0; 0:1; 0:0; 1:0)

Голы:

0:52. Томаш Гика, «Трактор», 1:0 (ассистенты: Ник Бэйлен, Сергей Телегин; в равенстве)

36:26. Сакари Маннинен, «Салават Юлаев», 1:1 (ассистенты: Маркус Гранлунд; в равенстве)

64.29. Понтус Оберг, «Трактор», 2:1 (ассистенты: Томаш Гика; в большинстве)

Статистика матча: Броски: 59-56; Броски в створ: 24-34; Голы: 2-1; Вбрасывания: 32-27; Блокированные броски: 10-22; Силовые приемы: 9-9; Время в атаке: 14:13-12:47; Штраф: 10-12.