«Трактор» отправился в Ригу на игру с «Динамо»

Встречу в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».

Завершающий матч выездной серии проведёт сегодня, 3 декабря, челябинский «Трактор». В Риге команда Анвара Гатиятулина встретится с местным «Динамо» под руководством Петериса Скудры.



Игра станет второй между челябинцами и рижанами в этом сезоне. Предыдущий матч проходил в столице Южного Урала 30 октября и закончился разгромной победой «Трактора» со счётом 5:1. Всего же в рамках чемпионатов КХЛ клубы пересекались между собой 25 раз, в 18 из которых сильнее были челябинцы. Отметим, что все семь своих побед над «Трактором» рижское «Динамо» одержало в основное время.

К очному поединку обе команды подходят с двумя поражениями подряд. В последних пяти матчах «чёрно-белые» одержали три победы, однако текущий выезд пока складывается для них неудачно. Две из трёх запланированных встреч «Трактор» проиграл. В свою очередь у рижан лишь одна победа в пяти играх. Последний раз «Динамо» побеждало 23 ноября, когда обыграло «Куньлунь Ред Стар». На текущий момент «Трактор» занимает четвёртую строку на Востоке КХЛ, а рижане же находятся на последнем, 11-м месте на Западе.

Встреча «Трактора» против рижского «Динамо» состоится сегодня, 3 декабря, на «Арене Рига». Матч запланирован на 18:00 по челябинскому времени. Медиахолдинг «Первый областной» покажет его в полном объёме. Смотрите прямые трансляции на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей нашего сайта будет организована текстовая трансляция события.