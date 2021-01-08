«Трактор» отправился в Казань, где сыграет с «Ак Барсом»

Игру в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной»

Челябинский «Трактор» в конце новогодних праздников отправился в двухматчевый выезд. Первой остановкой «черно-белых» станет Казань. В столице Татарстана подопечные Анвара Гатиятулина скрестят клюшки с «Ак Барсом».



Команды уже дважды встречались между собой в текущем регулярном чемпионате, и оба раза были сильнее челябинцы. Игра, проходившая 13 октября в Казани, закончилась победой «Трактора» 3:2 по буллитам, а месяц спустя, 12 ноября, «черно-белые» были сильнее на своем льду — 2:1. Всего в истории КХЛ «Трактор» и «Ак Барс» пересекались 55 раз, 22 из которых сильнее были челябинцы.

По-разному складываются последние матчи для обеих команд. «Трактор» не может выиграть с 24 декабря, сейчас в активе челябинцев три поражения подряд, а в каждой из игр подопечные Анвара Гатиятулина пропустили четыре и более шайб. У «Ак Барса» же, наоборот, длительная победная серия, которая составляет уже девять матчей кряду. Последнюю победу казанцы одержали 6 января над московским «Динамо» и установили новый клубный рекорд. Сейчас «Ак Барс» находится на первом месте в восточной конференции, «Трактор» занимает шестую строчку.

Игра челябинцев против казанцев состоится сегодня, 8 января, в 19:00 по челябинскому времени. Встречу «Трактора» против «Ак Барса» в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной». Посмотреть игру можно будет на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ, а для читателей 1obl.ru будет организована текстовая трансляция встречи. Кроме того, статистика по итогам периодов и заброшенным шайбам будут доступны в нашем телеграм-канале.