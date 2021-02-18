«Трактор» одержал вторую победу подряд

Челябинцы в Москве обыграли ЦСКА

Вторую победу подряд одержал в четверг, 18 февраля, челябинский «Трактор». В Москве «черно-белые» обыграли ЦСКА со счетом 2:1.



В составе челябинцев отличились Вячеслав Основин и Ник Бэйлен. Обе шайбы были забиты «Трактором» в похожем стиле, дальними бросками. ЦСКА удалось сократить отставание в середине третьего периода, благодаря голу Максима Шалунова. Затем «армейцы» заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако сравнять счет им не удалось.

Отметим, эта победа над ЦСКА стала для «Трактора» первой в Москве с 2013 года. Свой следующий матч челябинцы проведут в гостях. В Минске команда Анвара Гатиятулина выйдет на лед против местного «Динамо». Встречу «черно-белых» и «бело-голубых» а полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной».

ЦСКА (Москва) 1:2 «Трактор» (Челябинск) (0:1; 0:0; 1:1)

Голы:

02:55. Вячеслав Основин, «Трактор», 0:1 (ассистенты: Денис Бодров; в большинстве)

43:30. Ник Бэйлен, «Трактор», 0:2 (ассистенты: Лукаш Седлак; в равенстве)

52:55. Максим Шалунов, ЦСКА, 1:2 (ассистенты: Максим Мамин, Константин Окулов; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 80-30; Броски в створ: 44-17; Голы: 1-2; Вбрасывания: 33-20; Блокированные броски: 7-21; Силовые приемы: 9-11; Время в атаке: 13:27-05:28; Штраф: 24-24.

