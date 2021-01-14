«Трактор» обыграл «Витязь» и прервал пятиматчевую серию поражений. Фоторепортаж

Голы у челябинцев забили Вячеслав Основин и Денис Бодров

Челябинский «Трактор» на своей площадке одержал первую победу в 2021 году. Команда Анвара Гатиятулина обыграла подмосковный «Витязь» со счетом 2:1.



Первый период встречи прошел в равной борьбе, но без забитых шайб. Счет был открыт только на старте второй двадцатиминутки. В меньшинстве Вячеслав Основин и Даниил Ильин вышли в контратаку два в один. В третьем периоде зрители матча увидели еще два гола. Сначала Денис Бодрос мощным броском увеличил преимущество «Трактора» до двух шайба, а затем Каспарс Даугавиньш отыграл один го после паса от Якуба Ержабека. Однако на большее сил у гостей не хватило.

Свой следующий матч «Трактор» вновь проведет на домашней арене. В воскресенье, 17 января, челябинцы сыграют с «Локомотивом» из Ярославля. Встречу в прямом эфире покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Трактор» (Челябинск) 2:1 «Витязь» (Московская область) (0:0; 1:0; 1:1;)

Голы:

21:55. Вячеслав Основин, «Трактор», 1:0 (без ассистентов; в меньшинстве)

46:08. Денис Бодров, «Трактор», 2:0 (Алексей Бывальцев, Понтус Оберг; в равенстве)

56:26. Каспарс Даугавиньш, «Витязь», 2:1 (Якуб Ержабек; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 56-51; Броски в створ: 31-27; Голы: 2-1; Вбрасывания: 34-30; Блокированные броски: 13-13; Силовые приемы: 7-4; Время в атаке: 13:53-10:51; Штраф: 12-16.