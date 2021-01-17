«Трактор» обыграл «Локомотив» во втором очном матче команд. Фоторепортаж

Голкипер челябинцев Роман Вилл оформил «сухарь»

Вторую победу подряд одержал в воскресенье, 17 января, челябинский «Трактор», В день рождения арены имени Валерия Белоусова, команда Анвара Гатиятулина со счетом 4:0 переиграла «Локомотив» из Ярославля.



Обескураживающим для гостей получился первый период. По его ходу «Трактор» забросил две шайбы, причем первую — в самом старте встречи. В контратаке отличился Вячеслав Основин. Затем у обеих команд было несколько стопроцентных моментов для гола, но реализовать свой шанс смогли только «черно-белые». Виталий Кравцов отдал пас на пятачок на Лукаша Седлака, а последний промахнулся с убойной позиции.

Во втором периоде страсти в матче накалились до предела и несколько раз чуть не привели к драке. По игре явного преимущества не было ни у одной из команд, хоккеисты поочередно угрожали воротам друг друга. Однако в концовке отрезка челябинцам удалось в третий раз огорчить голкипера гостей Эдварда Паскуале. Лоуренс Пилут получил пас от Константина Лукина и мощным броском от синей линии утроил преимущество «Трактора».

Схожим по игре получился и третий период встречи. Вновь «Трактору» удалось забить в концовке. На этот раз с передачи Томаша Гики отличился Даниил Ильин. В концовке «Локомотив» создал несколько опасных моментов у ворот Романа Вилла, но украсть у голкипера «черно-белых» «сухарь» гостя не удалось.

Свой следующий матч «Трактор» вновь проведет на своей арене. Во вторник, 19 января, «Трактор» сыграет против «Авангарда». Матч в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной». Прямая трансляция встречи — в 19:00 по челябинскому времени.

«Трактор» (Челябинск) 4:0 «Локомотив» (Ярославль) (2:0; 1:0; 1:0)

Голы:

1:52. Вячеслав Основин, «Трактор», 1:0 (ассистенты: Артем Шварев, Даниил Ильин; в равенстве)

12:49. Томаш Гика, «Трактор», 2:0 (ассистенты: Виталий Кравцов; в равенстве)

37:06. Лоуренс Пилут, «Трактор», 3:0 (ассистенты: Константин Лукин; в равенстве)

57:27. Даниил Ильин, «Трактор», 4:0 (ассистенты: Томаш Гика; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 32-49; Броски в створ: 17-23; Голы: 4-0; Вбрасывания: 26-31; Блокированные броски: 17-9; Силовые приемы: 11-6; Время в атаке: 08:08-13:13; Штраф: 8-4.