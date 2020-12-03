«Трактор» обыграл «Динамо» в Риге

Челябинцы закончили выездную серию победой.

Первую победу в последнем матче текущей выездной серии одержал сегодня, 3 декабря, челябинский «Трактор». В Риге «чёрно-белые» обыграли местное «Динамо» со счётом 4:3.



С самого начала игры челябинская команда захватила преимущество, которое спокойно удерживала на протяжении всего стартового периода. Первый гол в ворота рижан влетел уже на 56-й секунде. Отличился Лукаш Седлак, вернувшийся в состав после дисквалификации. На пятой минуте матча Виталий Кравцов в большинстве удвоил преимущество «Трактора», а под конец отрезка Понтус Оберг вновь в формате пять на четыре взял инициативу на себя и сделал счёт 3:0 в пользу челябинцев.

Второй период начался с замены вратаря у рижан. Зейна Макинтайра на последнем рубеже сменил Илья Проскуряков. Затем «Динамо» активизировало атакующий порыв, что в итоге принесло свои плоды. В большинстве Денис Паршин с близкого расстояния пробил Романа Вилла. Однако уже через четыре минуты «Трактор» восстановил преимущество в три шайбы. Алексей Бывальцев плотным броском из-под игрока рижан огорчил Илью Проскурякова и сделал счёт 4:1 в пользу «чёрно-белых».

Период под номером три начался для «Трактора» с пропущенного гола. Микс Индрашис в большинстве сделал счёт 4:2. Затем игра перешла в обоюдоострый режим, итогом которого стала ещё одна шайба в воротах Романа Вилла. Робертс Мамчицс сократил отставание хозяев до минимума. Концовку встречи рижане проводили в формате шесть на пять, однако сравнять счёт и перевести игру в овертайм подопечные Петериса Скудры не смогли. Итоговый счёт — 4:3, победа «Трактора».

Следующий матч челябинская команда проведёт уже на своей площадке. В субботу, 5 декабря, «Трактор» примет СКА из Санкт-Петербурга. Прямую трансляцию встречи в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной».

«Динамо» (Рига) 3:4 «Трактор» (Челябинск) (0:3; 1:1; 2:0)

Голы:

0:56. Лукаш Седлак, «Трактор», 0:1

5:29. Виталий Кравцов, «Трактор», 0:2

17:38. Понтус Оберг, «Трактор», 0:3

32:58. Денис Паршин, «Динамо», 1:3

36:55. Алексей Бывальцев, «Трактор», 1:4

40:33. Микс Индрашис, «Динамо», 2:4

55:317 Робертс Мамчицс, «Динамо», 3:4

Статистика матча: Броски: 56-56; Броски в створ: 33-23; Голы: 3-4; Вбрасывания: 21-34; Блокированные броски: 19-11; Силовые приемы: 15-11; Время в атаке: 09:44-13:16; Штраф: 14-10.

Голы и лучшие моменты встречи: