«Трактор» обменял Якоба Берглунда в «Северсталь» на денежную компенсацию

Челябинцы также получили права на Людвига Бюстрёма, но продолжат сезон с пятью легионерами.

Комплектование команды перед дедлайном в КХЛ продолжает «Трактор». В субботу, 12 декабря, клуб из Челябинска обменял одного из нападающих — легионера Якоба Берглунда в «Северсталь» из Череповца. От волжской команды «чёрно-белые» получили денежную компенсацию и спортивные права на защитника Людвига Бюстрёма.



Однако сезон команда из Челябинска, несмотря на приобретение прав на шведского игрока обороны, продолжит с пятью иностранцами. По словам спортивного директора «Трактора» Романа Беляева, именно это и стало причиной того, что Якоб Берглунд был обменян в «Северсталь».

«Мы понимаем, что Якоб, как и любой спортсмен, хочет больше играть, поэтому совместно с игроком решили рассмотреть варианты обмена. В рамках сделки с „Северсталью“ „Трактор“ получит денежную компенсацию и права на игрока, которые в будущем может использовать в качестве актива», — заявил Роман Беляев.

Напомним, Якоб Берглунд присоединился к «Трактору» в текущем межсезонье, подписав контракт на один год. За челябинскую команду форвард отыграл 13 матчей, в которых набрал шесть очков, забил два гола и отдав шесть результативных передач. До «Трактора» швед защищал цвета рижского «Динамо» и «Нефтехимика». Последний матч в форме «чёрно-белых» атакующий игрок провёл 1 декабря против «Торпедо» в Нижнем Новгороде. В той игре Якоб Берглунд отметился двумя минутами штрафа и четырьмя из девяти выигранных вбрасываний, при среднем времени на льду в восемь минут и 31 секунду.

Добавим, сейчас в составе «Трактора» осталось пять легионеров: вратарь Роман Вилл и форварды Лукаш Седлак и Томаш Гика из Чехии, и шведские защитник Лоуренс Пилут и нападающий Понтус Оберг.