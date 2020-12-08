«Трактор» обменял Артёма Михеева в «Торпедо»

В обратном направлении последовал нападающий Даниил Ильин.

Челябинский «Трактор» произвёл обмен с нижегородским «Торпедо». Команды обменялись нападающими. Так, состав «чёрно-белых» пополнил форвард Даниил Иьин, а в Нижний Новогород из «Трактора» отправился Артём Михеев. О сделке между командами во вторник, 8 декабря, «Первому областному» рассказали в пресс-службе «чёрно-белых».



«Этим обменом мы хотим добавить глубины нашей центральной линии. Даниил Ильин — это опытный, но при этом достаточно молодой двусторонний нападающий, который не только эффективно играет в обороне, но и располагает набором атакующих качеств. Он полезно играет на точке вбрасывания и обладает по-настоящему спортивным характером и лидерскими качествами»,— заявил спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.



Отметим, что помимо нападающего Артёма Михеева нижегородцы также получат денежную компенсацию.

Контракт с Даниилом Ильиным — односторонний, рассчитанный до 31 апреля 2021 года. В текущем сезоне КХЛ нападающий провёл 22 матча, в которых набрал пять очков при показателе полезности «-5» и 53,7% выигранных вбрасываний.

В общей сложности в КХЛ Даниил Ильин сыграл 216 матчей и набрал 63 очка при показателе полезности «+1», 73 силовых приёмах, 70 блокированных бросках, 63 фолах против него и 50,4% выигранных вбрасываний. Помимо этого форвард восемь раз играл за олимпийскую сборную России и набрал три балла за результативность.