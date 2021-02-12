«Трактор» начал подготовку к заключительной части сезона

Челябинцы провели тренировку после трехдневной паузы

Подготовку к решающей части сезона начал челябинский «Трактор». Накануне команда Анвара Гатиятулина после трехдневного перерыва вышла на лед и провела тренировку. Кадрами с занятий в социальных сетях поделилась пресс-служба клуба.



На льду домашней арены «черно-белые» возобновили занятия, в том числе поработав с утежелителями на клюшках. Как отметил защитник Сергей Телегин, у команды отличное настроение. Сам игрок признался, что любит тренироваться после долгих выходных.

«Я вообще люблю, когда после выходных выходишь на первую тренировку. Это самые лучшие тренировки. Еще Ник Бэйлен просил передать, что я его лучший друг. Почему? Не знаю, он сказал: „Скажи, пожалуйста, что я твой лучший друг“. На выходных был на квестах, гулял на улице»,— отметил Сергей Телегин.

Напомним, с перерыва челябинская команда выходит во вторник, 16 февраля. В этот день «Трактор» на своей площадке сыграет с магнитогорским «Металлургом». Прямую трансляцию встречи покажет медиахолдинг «Первый областной».