«Трактор» начал домашнюю серию с поражения от «Ак Барса»

По ходу игры повреждения получили Понтус Оберг и Виталий Кравцов

Челябинский «Трактор» проиграл первый матч февральской домашней серии. На льду арены имени Валерия Белоусова «черно-белые» уступили «Ак Барсу» со счетом 2:3.



Забить первый гол «Трактору» удалось в самом начале встречи. Быстрая атака второго звена челябинцев привела к броску Томаша Гики, вратарь гостей Адам Рейдеборн отбил шайбу, но затем Лукаш Седлак слету отправил ее в ворота. На протяжении оставшегося времени обе команды показывали силовой хоккей, в котором не обошлось без жертв. В одной из эпизодов Понтус Оберг рухнул на лед после атаки на него от Найджела Доуса. Нападающий «черно-белых» покинул лед только с помощью доктора команды. Сравнять счет гостям удалось в самой концовке периода. Виктор Тихонов отборолся у лицевого борта, отдал пас на пятачок, где шайбу в ворота отправил Стефан Да Коста, стоявший неприкрытый возле ворот челябинцев.

Команды продолжили показывать равный хоккей во втором периоде. На протяжении всех 20 минут у ворот Ивана Федотова и Адама Рейдеборна возникали опасные моменты, однако вратари справлялись с моментами. Единственный гол периода был забит на 37-й минуте. Артем Лукоянов успешно сыграл на добивании и вывел казанцев вперед. За 19,5 секунд до конца отрезка Патрис Кормье у борта грязно сыграл против Виталия Кравцова. Форвард «Трактора» смог покинуть площадку только при помощи партнера по команде и врача, а игрок «Ак Барса» был удален до конца встречи. «Черно-белые», в свою очередь, получили пятиминутное несгораемое большинство, которое перенеслось на третий период.

Отрезок под номером три «Трактор» начал в большинстве, в попытках забить после удаления Патриса Кормье. Реализовать преимущество челябинцам не удалось. На 47-й минуте матча казанцам удалась контратака 3 в 1, которую броском с пятачка завершил Кирилл Петров, а счет на табло стал 3:1 в пользу «Ак Барса». В концовке периода челябинцы устроили штурм ворот гостей и одна из атак принесла свои плоды. С передачи Сергея Телегина и Лукаша Седлака отличился Ник Бэйлен. За 39 секунд до конца периода тренерский штаб «Трактора» взял тайм-аут

Следующий матч «Трактор» вновь проведет на своей площадке. В среду, 3 февраля челябинцы сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком». Медиахолдинг «Первый областной» покажет встречу в полном объеме. Итоги каждого из периодов будут доступны в нашем телеграм-канале.

«Трактор» (Челябинск) 2:3 «Ак Барс» (Казань) (1:1; 0:1; 1:1)

Голы:

1:04. Лукаш Седлак, «Трактор», 1:0 (ассистенты: Томаш Гика; в равенстве)

18:16. Стефан Да Коста, «Ак Барс», 1:1 (ассистенты: Найджел Доус, Виктор Тихонов; в равенстве)

37:46. Артем Лукоянов, «Ак Барс», 1:2 (ассистенты: Андрей Педан, Александр Бурмистров; в равенстве)

Кирилл Петров, «Ак Барс», 1:3 (ассистенты: Михаил Фисенко, Стефан Да Коста; в равеснстве)

54:15. Ник Бэйлен, «Трактор», 2:3 (ассистенты: Лукаш Седлак, Сергей Телегин; в равенстве)

Статистика матча: Броски: 53-63; Броски в створ: 22-34; Голы: 2-3; Вбрасывания: 27-21; Блокированные броски: 15-16; Силовые приемы: 15-22; Время в атаке: 13:47-12:58; Штраф: 2-29.