«Трактор» на выезде сыграет с пекинским «Куньлунем»

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv

Сегодня, 26 декабря, челябинский хоккейный клуб «Трактор» сыграет против пекинского «Куньлунь Ред Стар» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта игра пройдёт для челябинских спортсменов на выезде: матч пройдет на «Арене Мытищи» в одноименном городе.

В сезоне 2020/2021 команды встретятся уже в четвертый раз. Предыдущие три встречи завершились победой «черно-белых»: в сентябре матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Трактора», в октябре — со счетом 4:2, в ноябре счет составил 5:3.

«На данный момент подопечные Алексея Ковалева занимают 11 место в Восточной конференции, имея в своем активе 23 очка после 37 игр. Сейчас в составе „драконов“ выступают два хоккеиста, которые начинали сезон в „Тракторе“: по ходу чемпионата из Челябинска в Мытищи перебрались нападающие Вячеслав Лещенко и Антон Лазарев»,— сообщили в пресс-службе «Трактора».

Смогут ли челябинские хоккеисты одолеть соперника в четвертый раз? Поддержать любимую команду и узнать результаты игры можно сегодня, посмотрев прямую трансляцию матча на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ. Начало в 19:30. Не пропустите!