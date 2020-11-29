2:0
ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
28 мин — Не слишком заметны челябинцы в этом отрезке. Тяжело им приходится.
27 мин — После этого они надолго задержались в зоне «Трактора». Пока надежен Иван Федотов в этих моментах.
26 мин — Дважды нижнекамцы выходят один на один. Челябинцы полностью теряют игру в обороне.
25 мин — Оберг совершает перехват и бросает. Шайба застревает где-то в амуниции вратаря «Нефтехимика».
24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №91 Булат Шафигуллин (№28 Андрей Чивилев)
24 мин — Калинин принимает шайбу и бросает в ближний угол. Немного не точно.
23 мин — Завелись черно-белые. Хорошо разыгрывают между собой шайбу, даже делают попытки бросков.
22 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
21 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
21 мин — Сильный бросок совершил Сергей Телегин. Шайба сразу оказалась в ловушке вратаря «Нефтехимика».НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 10-18 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-7 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 02:04-04:22 ; Штраф: 4-4
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №99 Рафаэль Бикмуллин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.
19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.
19 мин — Ошиблись игроки «Трактора» и случился выход два в одного. Справился с этим Федотов.
19 мин — Пилут делал отличную передачу на пятак, куда накатывался Косов. Немного не удалось доиграть челябинцам этот момент.
18 мин — Авцин бросал в ближний угол — отбил снаряд Евгений Иванников.
17 мин — Пока без опасных моментов проходит игра.
16 мин — Калинин сделал отличный поперечный пас на Бывальцева, но не позволили продолжить эту атаку нижнекамцы.
15 мин — Авцин бросал в ближний верхний угол ворот. Немного не точно получился бросок.
14 мин — Атакуют игроки «Нефтехимика». Очень активно они играют.
12 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
12 мин — Выбросили шайбу хозяева. Пока ничего не могут сделать челябинцы.
11 мин — Закрепились в зоне атаки игроки «Трактора». Долго разыгрывают шайбу. Был совершен один наброс — в игре голкипер Евгений Иванников.
10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №37 Александр Осипов, удар клюшкой, 2 мин.
10 мин — Бросок верхом по воротам Ивана Федотова — корпусом отбил шайбу голкипер.
9 мин — Отличную передачу возле ворот делал вышедший со штрафскамейки Артем Шварев. Но что-то случилось и шайба до находящегося рядом Косова не дошла.
8 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
8 мин — Отлично они разоружают атаку хозяев льда, даже не давая зайти в зону.
7 мин — Долго держали игроки «Трактора» шайбу, не дав нижнекамцам завладеть преимуществом.
6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №77 Артем Шварев, подножка, 2 мин.
5 мин — Красиво разыграли шайбу челябинцы. Особенно был заметен молодой Артем Шварев.
4 мин — Мощная борьба за шайбу проходит за воротами «Нефтехимика».
3 мин — Калинин закатился с шайбой в зону атаки и челябинцы тут же в ней закрепились, разыгрывая снаряд. Только Вячеслав Основин, получивший шайбу, не смог забить гол.
2 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №79 Либор Гудачек (№46 Андрей Костицын)
1 мин — Из средней зоны на ворота «Трактора» набрасывал Алексей Волгин. Без труда забрал эту шайбу себе Ивна Федотов.
1 мин — Опасную атаку начинали нижнекамцы. Только был тут же зафиксирован офсайд.НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
А вот и составы команд! У челябинцев на лед вернулся Игорь Исаев
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. «Первый областной» начинает традиционную текстовую трансляцию матча челябинского «Трактора». На этот раз «чёрно-белые» отправились в Нижнекамск, чтобы сразиться с «Нефтехимиком».
К слову, месяц назад нижнекамцы уже потерпели поражение от настойчивых челябинцев. Да и дела в турнирной таблице Восточной конференции у них довольно плохи — 11-ое место и 18 заработанных очков. «Трактор» же находится в лидерах Востока — третье место и 42 очка.
Что же принесет этот матч? Давайте узнаем вместе!