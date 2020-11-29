«Трактор» на выезде сыграет против «Нефтехимика»

Текстовая трансляция противостояния.

2:0

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

28 мин — Не слишком заметны челябинцы в этом отрезке. Тяжело им приходится.

27 мин — После этого они надолго задержались в зоне «Трактора». Пока надежен Иван Федотов в этих моментах.

26 мин — Дважды нижнекамцы выходят один на один. Челябинцы полностью теряют игру в обороне.

25 мин — Оберг совершает перехват и бросает. Шайба застревает где-то в амуниции вратаря «Нефтехимика».

24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №91 Булат Шафигуллин (№28 Андрей Чивилев)

24 мин — Калинин принимает шайбу и бросает в ближний угол. Немного не точно.

23 мин — Завелись черно-белые. Хорошо разыгрывают между собой шайбу, даже делают попытки бросков.

22 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Сильный бросок совершил Сергей Телегин. Шайба сразу оказалась в ловушке вратаря «Нефтехимика».

Статистика 1-го периода: Броски: 10-18 ; Броски в створ: 6-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 9-7 ; Блокированные броски: 3-2 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 02:04-04:22 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №99 Рафаэль Бикмуллин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

19 мин — Ошиблись игроки «Трактора» и случился выход два в одного. Справился с этим Федотов.

19 мин — Пилут делал отличную передачу на пятак, куда накатывался Косов. Немного не удалось доиграть челябинцам этот момент.

18 мин — Авцин бросал в ближний угол — отбил снаряд Евгений Иванников.

17 мин — Пока без опасных моментов проходит игра.

16 мин — Калинин сделал отличный поперечный пас на Бывальцева, но не позволили продолжить эту атаку нижнекамцы.

15 мин — Авцин бросал в ближний верхний угол ворот. Немного не точно получился бросок.

14 мин — Атакуют игроки «Нефтехимика». Очень активно они играют.

12 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — Выбросили шайбу хозяева. Пока ничего не могут сделать челябинцы.

11 мин — Закрепились в зоне атаки игроки «Трактора». Долго разыгрывают шайбу. Был совершен один наброс — в игре голкипер Евгений Иванников.

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №37 Александр Осипов, удар клюшкой, 2 мин.

10 мин — Бросок верхом по воротам Ивана Федотова — корпусом отбил шайбу голкипер.

9 мин — Отличную передачу возле ворот делал вышедший со штрафскамейки Артем Шварев. Но что-то случилось и шайба до находящегося рядом Косова не дошла.

8 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

8 мин — Отлично они разоружают атаку хозяев льда, даже не давая зайти в зону.

7 мин — Долго держали игроки «Трактора» шайбу, не дав нижнекамцам завладеть преимуществом.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №77 Артем Шварев, подножка, 2 мин.

5 мин — Красиво разыграли шайбу челябинцы. Особенно был заметен молодой Артем Шварев.

4 мин — Мощная борьба за шайбу проходит за воротами «Нефтехимика».

3 мин — Калинин закатился с шайбой в зону атаки и челябинцы тут же в ней закрепились, разыгрывая снаряд. Только Вячеслав Основин, получивший шайбу, не смог забить гол.



2 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Нефтехимик» №79 Либор Гудачек (№46 Андрей Костицын)

1 мин — Из средней зоны на ворота «Трактора» набрасывал Алексей Волгин. Без труда забрал эту шайбу себе Ивна Федотов.

1 мин — Опасную атаку начинали нижнекамцы. Только был тут же зафиксирован офсайд.

НАЧАЛО МАТЧА

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Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. «Первый областной» начинает традиционную текстовую трансляцию матча челябинского «Трактора». На этот раз «чёрно-белые» отправились в Нижнекамск, чтобы сразиться с «Нефтехимиком».

К слову, месяц назад нижнекамцы уже потерпели поражение от настойчивых челябинцев. Да и дела в турнирной таблице Восточной конференции у них довольно плохи — 11-ое место и 18 заработанных очков. «Трактор» же находится в лидерах Востока — третье место и 42 очка.

Что же принесет этот матч? Давайте узнаем вместе!