«Трактор» на выезде встретится с нижегородским «Торпедо»

Матч в прямом эфире покажет «Первый областной».

Выездная серия матчей продолжается у челябинского «Трактора». Сегодня, 1 декабря, команда Анвара Гатиятулина выйдет на лёд в Нижнем Новгороде, где сыграет против местного «Торпедо».



Матч станет вторым для челябинцев в этой выездной серии. В минувшее воскресенье «Трактор» играл в Нижнекамске против «Нефтехимика» и проиграл со счётом 3:5. В этот же день «Торпедо» дома принимало магнитогорский «Металлург» и также потерпело поражение — 2:4. Отметим, что за последние пять матчей в активе обеих команд по три победы.

История противостояния «Трактора» и «Торпедо» в КХЛ насчитывает 27 игр, в 18 из которых сильнее были челябинцы. Последний же очный матч между командами состоялся 28 октября этого года в Челябинске и закончился победой «Трактора» — 4:1. Добавим, на текущий момент челябинцы расположились на четвёртой строчке в таблице Востока КХЛ, в то время как нижегородцы занимают седьмую позицию.

Игра «Трактора» против «Торпедо» состоится сегодня, 1 декабря, в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало встречи — в 21:00 по челябинскому времени. Матч в полном объёме покажет медиахолдинг «Первый областной», его можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Также для читателей нашего сайта будет организована текстовая трансляция.