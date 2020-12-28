«Трактор» на выезде не смог обыграть омский «Авангард»

В матче было заброшено восемь шайб

В подмосковной Балашихе вечером 28 декабря состоялся очередной хоккейный матч регулярного чемпионата сезона 2020/21 КХЛ. На льду сошлись «Авангард» из Омска и «Трактор» из Челябинска. К слову, для «черно-белых» это был заключительный в 2020 году матч. Также матч был довольно принципиальный — команды соседствуют в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард» — на втором месте, а «Трактор» — на третьем.

Первый период прошел в довольно равных условиях — команды с одинаковым количеством нанесли броски в створ ворот. Только один из них оказался голевым — у хозяев льда. На 13-й минуте нападающий «Авангарда» Иржи Секач сумел «распечатать» ворота челябинцев, который в этот раз защищал Иван Федотов. Примечательно, что произошло это из-за ошибки защитника «Трактора» Игоря Исаева, который отдал передачу за спину, что и молниеносно привело к голу.

Во второй двадцатиминутке игроки «Авангарда» сумели забросить еще две шайбы: на 26-й минуте отличился Клим Костин, затем, на 36-й минуте — Алексей Емелин. Лишь в концовке периода «черно-белые» в лице Ярослава Косова сумели отыграть одну шайбу.

Во второй половине третьего отрезка «Трактор» довольно быстро сравнял счет. Сначала усилиями Алексея Бывальцева, а затем и Виталия Кравцова. Буквально совершили камбэк, уступая три шайбы. Только после этого челябинцы получили сразу два удаления подряд, одно из которых было реализовано — четвертую шайбу в ворота «Трактора» забросил Иржи Секач. Затем Кирилл Семенов поставил жирную точку в этом матче, забросив пятый гол. Таким образом, игра «Авангарда» и «Трактора» завершилась со счетом 5:3.

Следующий матч подопечные Анвара Гатиятулина проведут уже в 2021 году. 6 января они сыграют на домашнем льду против московского «Спартака».

«Авангард» (Омск) 5:3 «Трактор» (Челябинск) (1:0; 2:1 2:2)

Голы:

12:09 Иржи Секач, «Авангард», 1:0

25:29 Клим Костин, «Авангард», 2:0

35:07 Алексей Емелин, «Авангард», 3:0

38:58 Ярослав Косов, «Трактор», 3:1

47:31 Алексей Бывальцев, «Трактор», 3:2

52:22 Виталий Кравцов, «Трактор», 3:3

55:58 Иржи Секач, «Авангард», 4:3 (бол)

57:58 Кирилл Семенов, «Авангард», 5:3.

Статистика матча: Броски: 54-62; Броски в створ: 33-33; Голы: 5-3 ; Вбрасывания: 35-26; Блокированные броски: 19-15; Силовые приемы: 11-17; Время в атаке: 08:45-11:27; Штраф: 4-6/

