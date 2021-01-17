«Трактор» играет с «Локомотивом» в Челябинске. Текстовая трансляция

«Черно-белые» и «железнодорожники» встретятся второй раз в сезоне

4:0

ТРЕТИЙ ПЕРИОД.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

59 мин — Игра проходит в зоне челябинцев, но опасных моментов нет.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Даниил Ильин, команда «Трактор».

58 мин — Атака 2 в 1. Гика пасует на ильина и Даниил забивает с близкой дистанции!

57 мин — Очень долго «Трактор» владел шайбой. Это владение закончилось броском Бэйлена с кистей — Паскуале в игре.

56 мин — Петерссон убегал в контратаку. Опасный пас на Аверину — последнему вовремя подняли клюшку.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

53 мин — Минуту спустя, с этой же точки заряжает уже Марченко, на этот раз голкипер челябинцев фиксирует шайбу.

52 мин — Красковский от синей — Вилл отбивает щитком.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы за пределы игровой площадки на 2 минуты наказан Александр Авцин, команда «Трактор».

52 мин — Позиционная атака «Локомотива» приводит к выкату Ландера прямо на ворота Вилла, однако Роман отражает бросок. Сразу после этого Александр Авцин получает две минуты.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

49 мин — Получается у челябинцев расставиться в зоне даже не с третьей попытки. В итоге бросок от синей — Паскуале отбивает.

48 мин — Без опасных моментов проходит первая минута большинства «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Егор Аверин, команда «Локомотив».

47 мин — Петерссон со входа в зону с кистей — выше ворот полетела шайба.

46 мин — Опасный момент у ворот «Трактора» от Дарьина и Коваленко. Первый отдавал пас от лицевого борта, второй получил шайбу, однако попал прямо в Вилла.

45 мин — Момент у Артема Шварева. Молодой игрок зарядил с кистей — мимо цели.

44 мин — Сергей Калинин дал о себе знать. Капитан бросил от борта, Паскуале не без труда, но отбил шайбу.

42 мин — Мощный бросок Седлака со входа в зону — выше ворот летит шайба.

41 мин — Первое вбрасывание осталось за игроками «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после второго периода: Броски: 21-29; Броски в створ: 12-11; Голы: 3-0; Вбрасывания: 15-20; Блокированные броски: 11-5; Силовые приемы: 9-5; Время в атаке: 05:41-08:54; Штраф: 6-2



Статистика второго периода: Броски: 11-14; Броски в створ: 9-5; Голы: 1-0; Вбрасывания: 10-12; Блокированные броски: 5-1; Силовые приемы: 6-5; Время в атаке: 03:36-03:21; Штраф: 2-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — Самый опасный момент на последней минуте был у Красковского. Форвард гостей зарядил по воротам вилла со входа в зону — мимо.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.



39 мин — Успокаивают игру челябинцы. У «Локомотива» же, под конец периода, мало что получается в атаке.



ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Лоуренс Пилуит, команда «Трактор».

38 мин — ЛОУРЕНС ПИИИИЛУТ! Защитник получил пас от дальнего борта, Зарядил свою пушку и попал прямо в ворота!

37 мин — Мощнейший силовой прием проводит Евенко - публика в восторге. А несколько секунд спустя момент на 1000% был у Руслана Карлина. Он получил пас от Авцина на пятачке, бросил, но не смог поднять шайбу.

35 мин — Кравцов воспользовался ошибкой игрока гостей. Пас открытому партнеру — слишком сильно.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

33 мин — Ткачев убегал 1 на1 через брешь челябинцев в защите — игроки «Трактора» успели догнать его и не дали сделать прицельный бросок.

УДАЛЕНИЕ. За задержку клюшки соперника на 2 минуты наказан Теему Пулккинен, команда «Локомотив».

32 мин — В меньшинстве 1 на 1 с Паскуале убегал Бывальцев. Его сбил Пулккинен. Игра переходит в формат 4 на 4.





УДАЛЕНИЕ. За нарушение процедуры вбрасывания на 2 минуты накзана команда «Трактор».

А Олег Евенко все еще жаждет поговорить. На этот раз он находит собеседников в лице Павла Красковского Даниила Мисюля. Меж тем, челябинцы нарушают процедуру вбрасывания, а гости получают очередное большинство.

31 мин — Ильин отдавал пас Швареву под бросок — последний не смог обработать шайбу.

Затянулась пауза в игре. Олег Евенко о чем-то общается с Андре Петерссоном. Диалог янов не о погоде и явно на повышенных тонах.

29 мин — Какую комбинацию закрутило второе звено челябинцев! Гика улетел в контратаку, отдал пас на дальний фланг догоняющему Кравцову, который нашел на пятачке Седлака. Последнему осталось только попасть в пустой угол, но Паскуале сотворил настоящее чудо! После этого у ворот гостей возникла стычка, которую вовремя погасили судьи.

28 мин — А вот и «Локомотив» прижал хозяев в их зоне. Позиционка с большим количеством передач по итогу не закончилась ничем.

25 - 26 мин — Челябинцы намного активнее ярославцев в атаке, однако пока без опасных моментов.







24 мин — Опасный момент для партнеров вырисовывал Даниил Ильин. Нападающий финтом обыграл защитника гостей, укатился за ворота и отдавал на пятачок, где никто не подобрал шайбу. После этого «Трактор» устроил самую настоящую позиционную атаку, но закончилась она броском Телегина в заградительную сетку.

23 мин — Баранцев ооооочень мощно зарядил от синей линии. Роман Вилл полностью видел момент броска, поэтому без труда отбил шайбу щитком.

22 мин — Виталий Кравцов вновь угрожает воротам гостей. На этот раз нападающий бросил с кистей с близкой дистанции, но Паскуале зафиксировал шайбу.

21 мин — Первое вбрасывание осталось за ярославцами.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 10-15; Броски в створ: 3-6; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 5-8; Блокированные броски: 6-4; Силовые приемы: 3-0; Время в атаке: 02:05-05:24; Штраф: 4-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Без особой опасности проходит последняя минута периода.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.





«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

18 мин — Гости продолжают наседать. Петерссон выходил к воротам, но был остановлен в самый последний момент.

17 мин — «Локомотив» в позиционной атаке. Ландер очень опасно сразу из-под двоих — мимо пошла шайба.

УДАЛЕНИЕ. За задержку времени игры на 2 минуты наказан Роман Вилл, команда «Трактор».

16 мин — Команды обмениваются взаимными колкостями, но они ни к чему не приводят. Однако абсолютно внезапно судьи выписывают штраф Романну Виллу. Арена недовольно гудит.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Томаш Гика, команда «Трактор».



13 мин — Полу момент в зоне гостей сотворили Авцин и Лукин, однако ярославцы отбились. Но пошла смена, а атака «Трактора» на этом не закончилась, и в итоге Кравцов отдал пас на Гику, и Томаш оформил второй гол в ворота «Локомотива»!

12 мин — Момент был у связки «Пилут — Основин». Лоуренс отдавал пас вперед в зоне гостей, но Вячеслав не смог обработать шайбу.

10 мин — «Локомотив» активнее проводит последний отрезок. Итогом становится бросок Петерссона из центра зоны, который Вилл, под аплодисменты трибун, забирает в ловушку.

9 мин — Опасно из-под защитника бросал Алексеев, Вилл прижался к штанге и отбил шайбу.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

8 мин — Очень хорошо отработали в меньшинстве игроки в темном. «Локомотиву» не удалось забить.

7 мин — Мог убегать 1 на 1 в меньшинстве Седлак, но не получил Лукаш точный пас. Затем ему все же удалась вылазка к воротам гостей, однако чех бросил мимо.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Роман Манухов, команда «Трактор».

6 мин — Первое удаление в матче. «Трактор» остается в меньшинстве.

5 мин — «Трактору» удалась небольшая позиционная атака. Олег Евенко завершил ее броском от синей — Паскуале отбил перед собой.

3 мин — Тут же побежали отыгрываться гости. Рафиков пульнул от синей линии — Вилл в игре. Второй момент за минуту был уже у Коршкова, но форвард «железнодорожников» промахнулся с убойной позиции.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Вячеслав Основин, команда «Трактор».

2 мин — Челябинцы выдержали позиционную атаку ярославцев и понеслись в контрнападение. Вячеслав Основин с шайбой выкатился на пятачок и открыл счет в матче!





1 мин — Первый опасный момент у ворот гостей. Седлак зарядил с кистей со входа в зону — Паскуале отбивает щитком.

1 мин — Стартовое вбрасывание встречи выиграли хоккеисты «Трактора». Игра началась!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходят на лед. Встреча начнется сразу после гимна России.

Составы команд на игру:











Привет, любители хоккея!

Челябинский «Трактор» в воскресенье, 17 января, продолжает домашнюю серию матчей. Сегодня команда Анвара Гатиятулина примет на своем льду «Локомотив» из Ярославля. Команды уже встречались один раз в этом сезоне. 13 сентября, в гостях челябинцы уступили 1:2. Как сложится эта встреча? Узнает в 17:00 по местному времени.