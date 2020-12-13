«Трактор» играет с «Барысом» в последнем матче перед паузой на Евротур. Текстовая трансляция

Челябинцы попытаются прервать серию неудач в играх против команды из Казахстана.

2:4

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 51-53; Броски в створ: 30-34; Голы: 2-4; Вбрасывания: 32-20; Блокированные броски: 6-10; Силовые приемы: 7-13; Время в атаке: 12:54-11:16; Штраф: 12-6.

Статистика третьего периода: Броски: 20-11; Броски в створ: 11-9; Голы: 2-2; Вбрасывания: 13-6; Блокированные броски: 1-4; Силовые приемы: 4-2; Время в атаке: 05:08-02:27 ; Штраф: 4-2.

КОНЕЦ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин — «Трактор» контролирует шайбу в последние секунды встречи, но забить гол челябинцам не удалось. Звучит финальная сирена.

59 мин — Михайлис убегал по флангу и бросал в пустые — штанга.

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА».



ПОСЛЕДНИЕ ДДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Хоккеисты «Барыса» начали отбрасываться. Скорее всего, последние минуты матча они будут играть на удержание счёта.

57 мин — Сергей Телегин зарядил от синей линии — Карлссон вступает в игру.

56 мин — Выход гостей 2 в 1, поперечный пас, но подставляет клюшку Сатнислав Гареев и момент заигран.

54 мин — Валерий Орехов с чистого льда — Вилл отбивает щитками.

53 мин — Без опасных моментов проходит игра. «Трактор» наседает, но пока сократить отставание не получается.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

51 мин — Удаётся челябинцам гасить атаки гостей.

УДАЛЕНИЕ. За игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Понтус Оберг, команда «Трактор».

50 мин — Оберг выходит 1 на 1 с Карлссоном, но не переигрывает голкипера. Затем швед удаляется в очередной раз.

Яркий отрезок от обеих команд!

ГОЛ! Шайбу забросил Лукаш Седлак, команда «Трактор».

49 мин — Выход 2 в 1 от «Трактора»! Гика, пас на Седлака и Лукаш забивает!

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Линус Виддель, команда «Барыс».

47 мин — А вот ответная атака гостей приносит плоды. Линус Виддель забивает четвёртый гол.

47 мин — ЯРОСЛААВ КОСОВ! Форвард обыграл троих на скорости, сблизился с Карлссоном, но переиграть его не мог.

«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Лоуренс Пилут, команда «Трактор».

46 мин — ЛОУРЕНС ПИЛЛЛЛЛЛЛУТ! Пушку от синей линии зарядил защитник и «Трактор» прошивает Карлссона!

45 мин — Расставились челябинцы в большинстве. Броски от Бэйлена и Кравцова — всё летит мимо.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника на 2 минуты наказан Павел Акользин, команда «Барыс».

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



Готово решение у арбитров. «Атакующий игрок не вступает в контакт с вратарём, хороший гол». Шайба засчитана.

Но не всё так однозначно! Тренерский штаб челябинцев взял запрос на помеху вратарю.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Мэттью Фрэттин, команда «Барыс».

43 мин — В позиционной атаке «Барыс». Борьба на пятачке, которую выигрывает Мэттью Фрэттин и он забивает третий гол в ворота «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой на 2 минуты наказан Понтус Оберг, команда «Трактор».

42 мин — Бывальцев с кистей в перекладину — выше. Одновременно с этим Понтус Оберг нарушает правила.

41 мин — Хороший пас на пятачок от Кравцова. Там борьбу создавал Седлак, но Лукашу не удалось переправить шайбу в ворота.

41 мин — Гости выиграли первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 31-42; Броски в створ: 19-25; Голы: 0-2; Вбрасывания: 19-14; Блокированные броски: 5-6; Силовые приемы: 3-11; Время в атаке: 07:46-08:49; Штраф: 8-4.



Статистика второго периода: Броски: 13-22; Броски в створ: 8-12; Голы: 0-1; Вбрасывания: 10-6; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 2-5; Время в атаке: 02:51-05:26; Штраф: 4-0.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — МОМЕНТ У КРАВЦОВА! Виталий вырывался 1 на 1 с Карлссоном, однако его догнал и «съел» защитник гостей.

38 мин — Игра перешла в режим «без атак». Ноль опасных моментов за последние полторы минуты.

Стычка у ворот Вилла! В участниках — Виталий Кравцов! № 74 потолкался с соперником и всё шло к драке, но вмешались лайнсмены.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

35 мин — Опасный выход Михайлиса и добивание с лёту на пятачке от его одноклубника – спасает Вилл.

34 мин — Очередное большинство гостей. Игроки из Нур-Султана упустили Алексея Бывальцева, который финтом пытался переиграть защитника в зоне гостей, но в итоге игрок «Барыса» его остановил.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой на 2 минуты наказан Олег Евенко, команда «Трактор».

32 мин — Седлак и Бэйлен с разных дистанций — выручает гостей Карлссон.





31 мин — И продолжают атаковать гости. Алихан Асетов мощно с разворота — Вилл спасает.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Никита Михайлис, команда «Барыс».

30 мин — Вместе с выходом Оберга гости забивают второй гол. Сагадеев отдаёт пас на Никиту Михайлиса, стоящего на пятачке и тот переправляет шайбу в пустой угол ворот.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

30 мин — Долгая позиционка гостей заканчивается броском Старченко — защита выручает.

29 мин — В большинстве гости. Очередной неопасный бросок по воротам Вилла и игра остановлена.

УДАЛЕНИЕ. За удар клюшкой на 2 минуты наказан Понтус Оберг, команда «Трактор».

27 мин — Отличный выход 3 в 1 от челябинцев. Косов, пас на Основина, тот бросает — В игре вратарь гостей!

26 мин — Игра в зоне «Трактора», которая пока что проходит без опасных моментов.

25 мин — Бэйлен из-под прикрытия бросил по воротам гостей — Карлссон в игре. Сразу после вбрасывание попытку повторил Карпухин, и вновь надёжен страж ворот «Барыса».

23 мин — Казахстанцы включили активный прессинг. Защита «Трактора» пока что справляется, но всё это выглядит очень нервно.

22 мин — Очень опасно у ворот Вилла. Роман вытаскивает всё, что летит в его сторону!

21 мин — Челябинцы выиграли первое вбрасывание периода.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 17-20; Броски в створ: 10-13; Голы: 0-1; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 2-2; Силовые приемы: 1-6; Время в атаке: 04:55-03:23; Штраф: 4-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Позиционная атака «Барыса». Казахстанские хоккеисты смогли создать остроту на пятачке ворот «Трактора», однако забить второй гол им не удалось.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Дмитрий Шевченко мощно бросает со входа в зону — Вилл вступает в игру.

18 мин — Томаш Гика убегал на ворота гостей по борту, пытался заложить вираж, но не смог обыграть защитника.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

17 мин — Не удаётся гостям закрепиться в атаке, оборона «Трактора» играет очень хорошо.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Ник Бэйлен, команда «Трактор».

16 мин — Звено Седлака пыталось уйти в быструю атаку, но их быстро «съели» защитники «Барыса». Затем контратака на ворота челябинцев и Ник Бэйлен нарушает правила.

15 мин — Хетерингтон зарядил низом от синей — в игре Вилл.





«БАРЫС» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

14 мин — Оберг с близкой дистанции — во вратаря попала шайба.

14 мин — Кравцов с метра! Мимо! Не летит пока что шайба за спину Карлссону.

13 мин — Перепасовка Кравцова и Бэйлена закончилась выводом шайбы из зоны атаки.

УДАЛЕНИЕ. За толчок клюшкой на 2 минуты наказан Диллон Хетерингтон, команда «Барыс».

12 мин — Позиционная атака закончилась броском Оберга — мимо. Однако «Трактору» удалось заработать ещё одно большинство.

УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказан Павел Акользин, команда «Барыс».

11 мин — Два неприятных момента для гостей у ворот Карлссона — Хенрик пока спасает свою команду.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЁТА. Шайбу забросил Роман Старченко, команда «Барыс».

10 мин — И пропускают челябинцы в меньшинстве. Роман Старченко мощно зарядил в щелочку между Виллом и штангой.

9 мин — Супермомент у Алексея Бывальцева! № 22 убегал в меньшинстве 1 на 1, но промахнулся.

УДАЛЕНИЕ. За блокировку на 2 минуты наказан Илья Карпухин, команда «Трактор».

9 мин — Хитрейший пас отдавал Ник Бэйлен на Седлака — слишком сильно. В ответ Линус Виделль и Диллон Хетерингтон угрожали воротам челябинцев — Вилл выручил.

8 мин — Лоуренс Пилут включился в игру. Мощный бросок защитника из середины зоны гостей — Карлссон отбивает шайбу блином.

5 мин — Никита Михайлис очень активен в зоне челябинцев. Нападающий «Барыса» прессингует у бортов и борется за шайбу, и именно его действия позволили гостям ненадолго встать в зоне челябинцев.

5 мин — Седлак и Кравцов убегали 2 в 1. Лукаш отдавал пас абсолютно открытому Виталию, но сделал это слишком сильно. В итоге момент был заигран.

4 мин — Алексей Маклюков мощно зарядил из средней зоны — шайба пролетела мимо, но было неприятно.

2 мин — ОООСНОВИИН! Вячеслав убежал 1 на 1 с Хенриком Карлссоном, но бросил мимо ворот!

2 мин — «Трактор» очень активен в зоне соперника на первой минуте встречи, но пока без опасных моментов.

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Барыса». Поехали!





НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды уже на льду! Игра начнётся сразу после гимнов России и Казахстана.

Полчаса до начала игры! Изучаем стартовые составы команд и готовимся к матчу.

Привет, любители хоккея! «Трактор» сегодня, 13 декабря, заканчивает домашнюю серию. Перед уходом на паузу перед Евротур челябинская команды сыграет с «Барысом» из Нур-Султана. Как закончится битва команд? Узнаем вместе. Начало игры – в 17:00 по местному времени.