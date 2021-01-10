«Трактор» играет против «Торпедо». Текстовая трансляция

Матч проходит в Нижнем Новгороде

2:2



ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

34 мин — В игре Федотов после наброса от нижегородцев.

33 мин — Нагружают хозяева льда голкипера челябинцев. Не оставляют без работы его.

32 мин — Какой мощный бросок сейчас угодил в Федотова. Шайбу в него бросил Иван Чехович.

30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №71 Александр Авцин

30 мин — Отвечает Авцин и шайба в сетке ворот Серебрякова!

29 мин — Очень большое количество опасных моментов делает «Торпедо» у ворот Федотова. Не дают пощады хозяева льда своему сопернику.

28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Торпедо» №82 Иван Чехович (№88 Дамир Жафяров)

28 мин — Закружили голову защитникам челябинцев Жафяров и Чехович. Добились они своего — шайба в сетке.

27 мин — Артем Михеев бросал низом — в игре Федотов. Да, Михеев сейчас играет за «Торпедо». К слову, очень активны нижегородцы сейчас.

26 мин — С центра пытались забросить нижегородцы. Вновь Федотов, но на этот раз он просто отбивает шайбу, возвращая ее в игру.

25 мин — Вновь Федотов! Уже даже лег на шайбу, чтобы не залетела она в ворота челябинцев! На этот раз мог отличиться Чехович.

24 мин — Как сейчас замечательно спас Федотов свою команду после броска Жафярова! Браво голкиперу «Трактора».

23 мин — Раскатываются команды — пока без опасных моментов.

22 мин — Челябинцы хорошо сыграли возле ворот Никиты Серебрякова. Но полет шайбы был остановлен.

21 мин — Много пауз на старте второго периода.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 25-15 ; Броски в створ: 11-11 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 9-7 ; Блокированные броски: 3-11 ; Силовые приемы: 0-5 ; Время в атаке: 03:59-02:32 ; Штраф: 0-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Два броска подряд совершают игроки «Торпедо» по воротам «Трактора»! Но период завершился без шайб «в раздевалку».

19 мин — Брэйди Остин постарался забросить шайбу в ворота Федотова — высоковато полетел снаряд.

18 мин — Две попытки наброса от нижегородцев подряд. Пока оборона «Трактора» работает.

17 мин — Гика на скорости шел на ворота «Торпедо», отдал шайбу назад, но там не было челябинцев. Обидно.

15 мин — При выходе из зоны немного потеряли челябинцы шайбу. Случился ее перехват игроками «Торпедо». К счастью для гостей, это не привело к голевому моменту.

14 мин — Бросок от Томаша Гики, который получил шайбу от Бэйлена — на месте Серебряков.

13 мин — Очередной бросок «Торпедо» по воротам Федотова — отбивает шайбу голкипер.

12 мин — Жесткий силовой прием совершил Александр Авцин, который буквально посадил на лед Антона Шенфельда. Но все в пределах правил.

11 мин — Достаточно чисто проходит встреча. При этом, очень много падений у игроков.

10 мин — Преимущество игра проходит по центру. Инициатива переходит от одной команды к другой.

9 мин — Бросок от Понтуса Оберга на левый фланг — не смог дотянуться до шайбы Вячеслав Основин. Шайба оказалась у голкипера.

8 мин — Расстроил Ильин своих бывших одноклубников. Смог он распечатать вратаря «Торпедо» Никиту Серебрякова.

8 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №85 Даниил Ильин (№7 Максим Майоров, №77 Артем Шварев)

7 мин — Чудом сейчас спасает Федотов свои ворота! Очень опасно было — шайба практически пересекла линию ворот, но голкипер «Трактора» вовремя обернулся и убрал ее клюшкой.

6 мин — Пока совсем без опасных моментов. Лишь начинаются атаки, но шайба быстро перехватывается.

5 мин — Косов делал наброс на ворота нижегородцев, но шайба попала в одного из игроков хозяев. Сразу случился контр-выпад на ворота, которые защищает Федотов.

4 мин — Пока вблизи ворот «Торпедо» не было ни одного опасного момента. Сложно «Трактору».

3 мин — По большей части игра проходит в зоне «черно-белых». Сложно выйти из нее гостям льда.

3 мин — Останавливает игру Иван Федотов — голкипер челябинцев.

2 мин — Опешили игроки «Трактора» после очень быстрого гола. Вторая минута ничего не принесла

1 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Торпедо» №6 Крис Уайдмэн (№51 Энди Миле, №82 Иван Чехович)

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинцами. Сходу постарались они угрожать воротам нижегородцев.

НАЧАЛО МАТЧА

Уже известны стартовые игровые составы команд.









Привет всем любителям хоккея! ИА «Первое областное» начинает текстовую трансляцию очередного матча ХК «Трактор». На этот раз «черно-белые» играют в Нижнем Новгороде, против местного «Торпедо». Команды в турнирной таблице разделяет всего одно очко, да и в принципе борьба у клубов «восточки» идет очень напряженная. В любой момент расположение в восьмерке может кардинально поменяться.

Поэтому давайте все вместе присоединимся к сегодняшней игре и узнаем, чем она закончится!