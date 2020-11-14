«Трактор» играет против «Куньлунь Ред Стар». Текстовая трансляция

Матч проходит в Мытищах.

2:4



ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

53 мин — Лоуренс Пилут нанес бросок по воротам Дмитрия Шикина. Отбил шайбу голкипер.

52 мин — Неплохо сейчас обыграл Дэнни Кристо челябинцев. И сумел нанести бросок по воротам «Трактора».

51 мин — В атаке находятся игроки «Куньлуня». Не сдаются они и пытаются отыграть две шайбы.

50 мин — Низом бросал Артем Манухов. Заблокировал шайбу Дмитрий Шикин.

49 мин — Кейси Уэллмэн нанес бросок по воротам челябинцев. Сработал Вилл.

48 мин — Дикое столпотворение случилось возле ворот Романа Вилла. Постарались китайские игроки вместе с вратарем затолкнуть шайбу в сетку. Даже сдвинули ворота.

47 мин — Закрепились игроки «Куньлуня» в зоне челябинцев, только быстро упустили шайбу.

46 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

46 мин — С трудом сейчас вывели шайбу из своей хоны игроки китайской команды.

45 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №97 Ярослав Косов (№24 Руслан Карлин, №71 Александ Авцин)

44 мин — Вновь Роман Вилл. Нервничают челябинцы.

43 мин — Вилл не рискует продолжать игру и накрывает шайбу. Оживились игроки «Куньлуня».

42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В РОЛНОМ СОСТАВЕ

42 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Куньлунь Ред Стар» №71 Дэнни Кристо (№8 Хантер Шинкарук, №22 Тревор Мерфи)

41 мин — Удалось игрокам «Куньлуня» расположиться в чужой зоне.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после 2-х периодов: Броски: 25-56 ; Броски в створ: 19-33 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 13-28 ; Блокированные броски: 16-4 ; Силовые приемы: 10-9 ; Время в атаке: 05:24-13:42 ; Штраф: 8-6

Статистика 2-го периода: Броски: 15-27 ; Броски в створ: 11-15 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 7-15 ; Блокированные броски: 8-2 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 03:22-06:32 ; Штраф: 2-6

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №77 Артем Шварев, задержка клюшкой, 2 мин.

38 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Куньлунь Ред Стар» №20 Лукас Локхарт (№22 Тревор Мерфи, №91 Тайлер Вон)

37 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №97 Ярослав Косов (№89 Илья Карпухин)

37 мин — Седлак у меньшинстве побежал на Шикина! Не хватило удачи форварду челябинцев, чтобы забросить шайбу.

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №67 Понтус Оберг, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

36 мин — Опасно летела шайба во владения Вилла. Упал на нее голкипер, а защитники «Трактора» применили жесткий силовой к игроку «Куньлуня».



34 мин — Небольшой опасный момент произошел и возле ворот Романа Вилла. Стойко работает голкипер челябинцев.

34 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Кравцов сблизился с воротами и бросил — Дмитрий Шикин на месте.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №9 Кейси Уэллмэн, блокировка, 2 мин.

31 мин — Побежали вперед Оберг и Бывальцев. Бросок в дальний угол — немного не точно.

30 мин — Хорошо идут вперед челябинцы. При этом не уступает защита китайской команды.

28 мин — Вячеслав Основин отлично перехватил шайбу в своей зоне и побежал атаковать ворота «Куньлуня». Не было партнеров рядом, чтобы ему помочь, поэтому шайбу у него забрали.

27 мин — Карпухин плотно бросил от синей линии — немного не точно.

26 мин — Косов выкатился из-за ворот и плотно бросил по воротам Шикина. Отбил эту шайбу вратарь «Куньлунь Ред Стар».

25 мин — Дмитрий Шикин чудом забирает шайбу после красивого броска от Лукаша Седлака.

24 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В РОЛНОМ СОСТАВЕ

23 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №71 Александр Авцин (№17 Вячеслав Основин)

23 мин — «Трактор» вновь забивает в меньшинстве! Браво Александру Авцину!

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, задержка соперника, 2 мин.

22 мин — Томаш Гика опасно потерял шайбу, после чего игроки «Куньлуня» побежали на Романа Вилла и нанесли бросок.

21 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 10-29 ; Броски в створ: 8-18 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-13 ; Блокированные броски: 8-2 ; Силовые приемы: 6-6 ; Время в атаке: 02:02-07:10 ; Штраф: 6-0



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Не позволяют игроки китайской команды расположиться в чужой зоне.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №22 Тревор Мерфи, блокировка, 2 мин.

18 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

17 мин — Буквально накрыл собой Дмитрий Шикин шайбу после броска Авцина и добивания Калинина.

16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №91 Тайлер Вон, толчок клюшкой, 2 мин.

16 мин — Оберг нанес очередной бросок. После этого с ним напористо сцепился Сэм Лофквист. Судьи должно не могли разнять их.

15 мин — Косов отдал шайбу Карлину, который тут же нанес бросок на Дмитрия Шикина. Шайба в ловушке вратаря.

14 мин — Очень остро играет молодой Артем Шварев, разыгрывая шайбу с Вячеславом Основиным.

13 мин — Телегин совершил чудо-гол! Улетела шайба выше ворот, не видел ее Шикин, и приземлилась она ровно за красную линию. Это гол!

13 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №72 Сергей Телегин (№11 Лукаш Седлак, №67 Понтус Оберг)

13 мин — Карлин отдал шайбу Авцину, который тут же нанес бросок по воротам китайской команды. Вновь сыграл Дмитрий Шикин.

12 мин — Остановил полет шайбы Роман Вилл. Набрасывают как могут игроки «Куньлуня».

11 мин — Александр Авцин получил шайбу на пятаке и сделал попытку наброса шайбы. Отбил ее Шикин.

11 мин — Пока не могут челябинцы даже закрепиться в чужой зоне.

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №73 Руслан Педан, толчок соперника клюшкой, 2 мин.

8 мин — Опасный момент возле ворот «Трактора» сейчас произошел. Неплохо играют китайские команды.

6 мин — Хорошо разыграли шайбу челябинцы сейчас в чужой зоне. При этом случился перехват.

5 мин — Еще один бросок от челябинцев. На этот раз от Руслана Карлина. В игру вступил голкипер Дмитрий Шикин.

5 мин — Дмитрий Огурцов нанес бросок по воротам «Куньлуня». В штангу попала шайба.

4 мин — Наблюдаются проблемы в передачах у «Трактора».

3 мин — Пока раскатываются команда. Пока нет явного преимущества во владении шайбой.

2 мин — Еще один бросок от китайской команды. Вновь Роман Вилл.

1 мин — «Трактор» выиграл стартовое вбрасывание. Только первый бросок все-таки совершили игроки «Куньлуня». Шайба оказалась в ловушке Романа Вилла.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

А вот сегодняшние игровые составы. Место в рамке челябинской команды занял Роман Вилл.









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. «Первый областной» приветствует вас на выездном матче ХК «Трактор». Сегодня челябинцы играют в Мытищах, против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар». Для тех, кто не в курсе, китайский клуб в этом сезоне базируется в Подмосковье, поэтому встреча проходит именно там.

Сейчас у подопечных Анвара Гатиятулина — феерия. Они подряд обыграли «Металлург» и «Ак Барс». Поэтому игра сегодня должна быть не менее зрелищной. Оставайтесь с нами, мы расскажем вам о самых интересных моментах этого матча. Начало в 19:00 по челябинскому времени.