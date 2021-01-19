«Трактор» играет против «Авангарда» в Челябинске. Текстовая трансляция

Челябинцы второй раз в сезон скрестят клюшки с омичами

0:2

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

«АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

13 мин — Не получается у челябинцев создать опасность омичам.

УДАЛЕНИЕ. За выброс шайбы на 2 минуты наказан Алексей Емелин, команда «Авангард».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Алексей Береглазов, команда «Авангард».

Судьи приняли решение. Помехи не было, это гол.





Но не согласен штаб челябинцев. Тренеры «Трактора» взяли запрос на помеху вратарю.

12 мин — В атаку уходят гости. С чистого льда заряжает Береглазов — Вилл не в силах справится с броском.

10 мин — Пилут пушку разрядил от синей! Шайба пошла мимо ворот, а от броска чуть не треснул борт.

9 мин — И вновь опасно, но уже у ворот гостей! Гика мог сравнивать, но довести дело до броска не удалось.

8 мин — Опасный момент у ворот челябинцев. Дедунов разрезающим пасом нашел Хохлачева на пятачке, последний уже уложил Вилла в ближней борьбе, но не смог поднять шайбу.

7 мин — Еще одна попытка от синей линии, на этот раз от Дмитрия Огурцова. Вновь Игорь Бобков фиксирует шайбу в ловушке.

6 мин — Попытка Олега Евенко от синей линии — блок от защитника. Затем Оберг добивал, но снова Бобков на месте.

«АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

5 мин — Основин со средней дистанции — мимо ворот. В этот момент у «черно-белых» закончилось большинство.

4 мин — Опасно у ворот омичей! Наброс Пилута и добивание Калинина — Бобков спасает «Авангард» от гола.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минуты наказан Алексей Емелин, команда «Авангард».

3 мин — ПОНТУС ОБЕРГ! Нападающий «Трактора» убегал 1 на 1, но был сбит. Первое удаление в матче.

2 мин — Первый момент у ворот гостей, который был похож на опасный. Лукин с кистей из-под защитника — в игре голкипер гостей.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Денис Зернов, команда «Авангард».



1 мин — Приехали. Первая же контратака «Авангарда» получается 3 в 1. Зернов пасует на Ковальчука, обратная передача и сет в матче открыт.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли челябинцы. Поехали!

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.



Хоккеисты на льду. Встреча стартует сразу после гимна России.

Составы команд на игру:









Привет, любители хоккея! «Трактор» продолжает домашнюю серию. Сегодня, 19 января, челябинцы сыграют с омским «Авангардом». Несмотря на текущую серию поражений «ястребы» представляют для «черно-белых» самую настоящую опасность. Как закончится игра? Узнаем вместе. Начало — в 19:00 по челябинскому времени.