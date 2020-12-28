«Трактор» играет против «Авангарда». Текстовая трансляция

Это заключительный матч «черно-белых» в 2020 году

5:3



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ





КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — Косов бросал в ближний угол — слишком мимо ворот.

58 мин — Иван Федотов сломал клюшку. Потому что ему в ворота залетела пятая шайба.

58 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

57 мин — Сумели челябинцы вывести шайбу из своей зоны.

56 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Авангард» №92 Иржи Секач (№28 Сергей Толчинский, №9 Корбэн Найт)

56 мин — Сразу вступает в игру Федотов. Задерживает шайбу после броска Корбэна Найта.

«Авангард» взял тайм-аут



56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, задержка времени игры, 2 мин.

56 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, толчок клюшкой, 2 мин.

55 мин — Кравцов бросал в дальний верхний угол ворот — высоко улетела шайба.

54 мин — Стараются прессинговать омичи своих соперников. Только опешили они после двух быстро заброшенных шайб, заметно, что теряются на льду.

53 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №74 Виталий Кравцов (№11 Лукаш Седлак, №55 Ник Бэйлен)

51 мин — Не могут челябинцы выйти из своей зоны. Опасно, быстро устают игроки.

49 мин — «Авангард» провёл хорошую смену в зоне соперника, но серьёзно напрячь Федотова не получилось.

48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев (№67 Понтус Оберг, №17 Вячеслав Основин)

47 мин — «Авангард» забрался в положение вне игры — Секач не успел покинуть зону атаки.

46 мин — Сначала бросил низом шайбу Бобылев, затем Фатеев пытался ее протолкнуть сквозь Игоря Бобкова. Неудачно.

45 мин — Не проходят передачи у челябинцев. Отлично перехватывают шайбу омичи. Заметно, что очень сложно «черно-белым».

44 мин — «Трактор» ошибся в позиционной атаке — не прошла передача на синюю линию.

43 мин — Не смогли челябинцы развить атаку после перспективного перехвата в средней зоне.

42 мин — Оберг плотно бросил по воротам Бобкова — шайба улетела мимо.

41 мин — Стартовое вбрасывание за «Трактором», но обе команды в этом отрезке ничего не смогли сделать. Раскатываются после перерыва.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 36-47 ; Броски в створ: 22-24 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 26-19 ; Блокированные броски: 16-10 ; Силовые приемы: 7-13 ; Время в атаке: 05:39-08:17 ; Штраф: 4-2

Статистика 2-го периода: Броски: 19-29 ; Броски в створ: 10-12 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 16-12 ; Блокированные броски: 12-8 ; Силовые приемы: 3-6 ; Время в атаке: 02:35-04:55 ; Штраф: 4-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

39 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №97 Ярослав Косов

39 мин — Гика наносит бросок по воротам — безошибочно действует Игорь Бобков.

38 мин — Вновь не рискует Федотов, после броска из средней зоны. Шайба в ловушке.

37 мин — Еще одна попытка наброса по воротам «Трактора» — Иван Федотов накрывает шайбу.

36 мин — Ну или нет... Очередной гол.

35 мин — В атаку идет «Авангард», пока защита челябинцев играет плотно.

34 мин — Гончаров поддержал атаку хозяев, получил шайбу в центре зоны, но Карпухин успел заблокировать опасный бросок.

33 мин — Авцин делал передачу возле ворот омичей, но шайбу вовремя перехватили и побежали к воротам челябинцев. Только прицельно бросить не удалось — сработала реакция Ивана Федотова.

33 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

31 мин — Не удается пока челябинцам закрепиться в чужой зоне. Плотно играет «Авангард» в меньшинстве.

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №16 Денис Зернов, задержка клюшки соперника, 2 мин.

30 мин — Видит игру Иван Федотов. Шайба опасно расположилась возле сетки ворот, он решил не рисковать и накрыл ее ловушкой.

29 мин — Бэйлен передал отличную передачу на Фатеева, но Игорь Бобков успел переместиться из одного угла ворот в другой и бросок был блокирован.

28 мин — Очень много пробросов в матче. Много пауз. Никак не могут начать игроки нормальную игру.

27 мин — Ловит щитками шайбу Игорь Бобков после наброса от Руслана Карлина.

26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Авангард» №37 Клим Костин (№9 Корбэн Найт)

25 мин — Дважды подряд омичи заряжают по воротам «Трактора». Сначала Федотов отбивает шайбу корпусом, затем забирает ее в ловушку.

24 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — Ильин делал передачу Авцину, который стоял на пятаке — не попадает Александр по шайбе.

23 мин — Не удается челябинцам закрепиться в чужой зоне. Быстро выкидывают шайбу омичи.

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №16 Денис Зернов, игра высокоподнятой клюшкой, 2 мин.

22 мин — Долгий розыгрыш шайбы. Взял ее под контроль Денис Зернов и шайба ушла за пределы площадки. Только каким-то образом снаряд попал в лицо Лоуренсу Пилуту. Удаление.

21 мин — Челябинцы взяли шайбу под плотный контроль и не выпускают хозяев их своей зоны. На месте Игорь Бобков, хотя его пытались обыграть Кравцов и Бэйлен.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 14-17 ; Броски в створ: 11-11 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 10-7 ; Блокированные броски: 4-0 ; Силовые приемы: 4-7 ; Время в атаке: 03:04-03:22 ; Штраф: 0-2



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Не создают команды никаких опасных моментов, идет лишь плотная борьба за шайбу.

18 мин — Забавный момент состоялся между Алексеем Бывальцевым и Игорем Бобковым. Вратарь Бобков не давал Бывальцеву подступить к шайбе, пока шла смена составов у команд. Буквально «зеркалил» голкипер Бывальцева.

17 мин — Виталий Кравцов отлично нарушил планы омичей на быстры контр-выпад. Замечательно сыграл в защите молодой нападющий.

16 мин — Оберг получил передачу от Основина, очень мощно бросил шайбу по воротам и Игорь Бобков, не колеблясь, забрал снаряд в ловушку.

15 мин — Передача от Гики, на пятаке ворот ловит шайбу Седлак, но его быстро завалили. Шайба срикошетила от рамы, но в створ не попала.

14 мин — Набрасывал шайбу по воротам омичей Александр Авцин. Снаряд оказался в ловушке Игоря Бобкова.

13 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Авангард» №92 Иржи Секач (№9 Корбен Найт)

13 мин — Ой какую глупую ошибку соверши Игорь Исаев! Отдал пас не глядя, а шайбу получил игрок омичей Корбен Найт который передал ее Иржи Секачу. Это гол.

12 мин — Принимает на себя бросок Олег Евенко. Затем Исаев получил шайбу и сумел бросить! Шайбу попала прямиков в голкипера омичей.

11 мин — Опасно сейчас было у челябинцев. Хорошо контролирует «Авангард» шайбу.

10 мин — Отличное понимание у игроков «Трактора» сегодня налажено. Стараются играть без остановок.

9 мин — Бросок от Понтуса Оберга — мимо цели. Плотно стоит в воротах Бобков.

8 мин — Сергей Толчинский принял шайбу и не опасно бросил ее по воротам челябинцев. Легко отбил ее Иван Федотов.

7 мин — Навязывают борьбу омичи. Пока без особо опасных моментов.

6 мин — Здорово обыграло первое звено «Трактора» сейчас «Авангард»! Шайба досталась Нику Бэйлену, который сумел нанести бросок. Жаль, неточный.

5 мин — Бросок от Гики — с трудом отбивает шайбу Игорь Бобков, а вот рядом не было никого из «Трактора», чтобы добить этот бросок.

5 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

4 мин — Пока ничего не может сделать «Авангард». Плотная борьба за шайбу между игроками.

3 мин — Сумели челябинцы выбросить шайбу из своей зоны и не дают хозяевам льда зайти на их половину льда.

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Олег Евенко, подножка, 2 мин.

3 мин — Сразу с вбрасывания бросал по воротам омичей Лоуренс Пилут. Поймал шайбу Игорь Бобков.

2 мин — Денис Зернов накатывал на ворота Ивана Федотова и сумел бросить в ближний верхний угол. Отбил шайбу голкипер «Трактора».

1 мин — Проиграли челябинцы стартовое вбрасывание. «Авангард» полностью контролировал шайбу.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Уже известны составы команд на сегодняшний матч:









Привет всем любителям хоккея! ИА «Первое областное» начинает для вас текстовую трансляцию заключительного матча ХК «Трактор» в 2020 году! Эту игру «черно-белые» проводят на выезде, в подмосковной Балашихе, а их соперником является омский «Авангард».

Матч принципиальный, ведь соперники плотно соседствуют в турнирной таблице Востока — омичи на втором месте, «Трактор» — на третьем.

Давайте узнаем вместе, чем закончится это противостояние!