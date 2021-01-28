«Трактор» и «Сибирь» сыграют между собой третий раз в сезоне

Челябинцы могут закрепиться на пятой строчке Восточной конференции

Третий раз в сезоне сойдутся между собой «Трактор» и «Сибирь» из Новосибирска. Игра состоится в четверг, 28 января, в 17:30 по челябинскому времени.



Команды уже дважды встречались между собой в текущем игровом году, и оба раза встреча заканчивалась с преимуществом одной из команд в две шайбы. Последняя игра «Трактора» против «Сибири» прошла 11 декабря 2020 года, и победа в ней досталась «черно-белым». Всего в истории КХЛ челябинцы и новосибирцы пересекались между собой 34 раза, 16 раз победил «Трактор».

Последние пять игр по-разному прошли для сегодняшних соперников. «Трактор» на этом отрезке потерпел лишь одно поражение. В активе новосибирцев, напротив, лишь две победы. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «черно-белые» занимают пятую строчку, новосибирцы — девятую.

Игра «Трактора» против «Сибири» состоится в четверг, 28 января. Начало матча — в 17:30 по челябинскому времени. Игру в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной», а в телеграм-канале 1obl.ru будут доступны итоги матча по периодам.