/ Голы двух уроженцев челябинской области попали в топ лучших шайб НХЛ

Голы защитника Егора Яковлева из «Нью-Джерси Девилс» и нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» попали в топ-10 лучших забитых шайб прошедшей игровой недели. Подборка появилась на официальном сайте НХЛ.
Гол Егора Яковлева занял пятую строчку в рейтинге. Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» этот гол стал первым в его карьере в НХЛ. В матче против «Тампа-Бэй» он получил пас на пустой лед от партнера по команде, после чего броском под перекладину открыл счет своим голам в лиге.
Шайбу Евгения Кузнецова в Национальной Хоккейной Лиге поставили на четвертое место. В матче против «Анахайма» челябинец сольным проходом вошел в зону соперника, обыграл вратаря и буквально положил шайбу в ворота.
Лучшим же был назван победный гол американца Остона Мэттьюса из «Торонто» в ворота «Баффало», который был забит за 2.7 секунд до конца овертайма.
Полный список авторов лучших голов прошедшей недели выглядит следующим образом:
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Янни Гурде, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
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Сет Джонс, «Коламбус Блю Джекетс»
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Джонатан Тэйвс, «Чикаго Блэкхокс»;
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Эели Толванен, «Нэшвилл Предаторс»;
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Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
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Егор Яковлев, «Нью-Джерси Дэвилс»;
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Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталс»;
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Дилан Ларкин, «Детройт Рэд Уингз»;
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Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»;
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Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;