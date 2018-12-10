/ Голы двух уроженцев челябинской области попали в топ лучших шайб НХЛ

Отличились Егор Яковлев и Евгений Кузнецов.

Голы защитника Егора Яковлева из «Нью-Джерси Девилс» и нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» попали в топ-10 лучших забитых шайб прошедшей игровой недели. Подборка появилась на официальном сайте НХЛ.

Гол Егора Яковлева занял пятую строчку в рейтинге. Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» этот гол стал первым в его карьере в НХЛ. В матче против «Тампа-Бэй» он получил пас на пустой лед от партнера по команде, после чего броском под перекладину открыл счет своим голам в лиге.

Шайбу Евгения Кузнецова в Национальной Хоккейной Лиге поставили на четвертое место. В матче против «Анахайма» челябинец сольным проходом вошел в зону соперника, обыграл вратаря и буквально положил шайбу в ворота.

Лучшим же был назван победный гол американца Остона Мэттьюса из «Торонто» в ворота «Баффало», который был забит за 2.7 секунд до конца овертайма.

Полный список авторов лучших голов прошедшей недели выглядит следующим образом: