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/ Голы двух уроженцев челябинской области попали в топ лучших шайб НХЛ

Голы двух уроженцев челябинской области попали в топ лучших шайб НХЛ

Отличились Егор Яковлев и Евгений Кузнецов.
сегодня в 17:38
  |  Хоккей

Голы защитника Егора Яковлева из «Нью-Джерси Девилс» и нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» попали в топ-10 лучших забитых шайб прошедшей игровой недели. Подборка появилась на официальном сайте НХЛ.

Гол Егора Яковлева занял пятую строчку в рейтинге. Для воспитанника магнитогорского «Металлурга» этот гол стал первым в его карьере в НХЛ. В матче против «Тампа-Бэй» он получил пас на пустой лед от партнера по команде, после чего броском под перекладину открыл счет своим голам в лиге.

Шайбу Евгения Кузнецова в Национальной Хоккейной Лиге поставили на четвертое место. В матче против «Анахайма» челябинец сольным проходом вошел в зону соперника, обыграл вратаря и буквально положил шайбу в ворота.

Лучшим же был назван победный гол американца Остона Мэттьюса из «Торонто» в ворота «Баффало», который был забит за 2.7 секунд до конца овертайма.

Полный список авторов лучших голов прошедшей недели выглядит следующим образом:

  • Янни Гурде, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

  • Сет Джонс, «Коламбус Блю Джекетс»

  • Джонатан Тэйвс, «Чикаго Блэкхокс»;

  • Эели Толванен, «Нэшвилл Предаторс»;

  • Брэйден Пойнт, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

  • Егор Яковлев, «Нью-Джерси Дэвилс»;

  • Евгений Кузнецов, «Вашингтон Кэпиталс»;

  • Дилан Ларкин, «Детройт Рэд Уингз»;

  • Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»;

  • Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»;

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