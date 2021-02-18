Томаш Гика: «Соперников по плей-офф не выбираем, но в 1/4 на Казань лучше не попадать»

Лучший бомбардир «Трактора» стал гостем программы «Свободный лед»

Чешский легионер челябинского «Трактора» Томаш Гика порассуждал о раскладах команды в плей-офф. Нападающий принял участие в программе «Свободный лед» на ОТВ.



Нападающий отметил, что для челябинцев не важно, на кого команда выйдет в первом круге. «Трактор» ставит перед собой задачу побеждать в каждой из оставшихся игр, а в борьбе за Кубок Гагарина необходимо будет обыграть все сильнейшие клубы лиги.

«Сильный оппонент еще больше тебя мотивирует, и когда ты его побеждаешь, то вся команда получает заряд уверенности. Играя за океаном, я усвоил, что не важно, какой ты в таблице — первый, второй или пятый. Можно обыгрывать любого соперника. Ты можешь стать победителем регулярного чемпионата, но оступиться в первом круге»,— рассказал Томаш Гика.

Также чешский легионер «Трактора» оценил вариант, при котором челябинцы уже в первом раунде выйдут на лидера Восточной конференции КХЛ — казанский «Ак Барс». Это может случиться, если «черно-белые» займут восьмую строчку по итогам регулярного чемпионата.

«„Ак Барс“ очень хорошая команда, они сейчас лучшие в лиге. Для первого раунда нам желательно получить другого соперника, чтоб обрести чуть больше уверенности. Мне нравится играть против таких команд, как Казань. С таким клубами получается хороший хоккей. Плей-офф — это лучшая часть всего сезона. Весь регулярный чемпионат ты работаешь с партнерами бок о бок, чтобы в матчах навылет сплотиться и выложиться на все сто. Плей-офф — это время еще большей самоотдачи: большего движения, блокированных бросков, больше хитов. Я люблю это время и хочу победить всех, чтобы мы стали чемпионами»,— заявил Томаш Гика.

Полную версию интервью с Томашем Гикой зрители телеканала ОТВ смогут увидеть в четверг, 18 февраля, в 20:40 перед игрой «Трактора» против ЦСКА. Напомним, матч состоится в 21:30 по челябинскому времени.