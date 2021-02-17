Нападающий «Трактора» Томаш Гика установил новый рекорд результативности команды по очкам. Чешскому форварду покорилось это достижение в матче против магнитогорского «Металлурга», который прошел во вторник, 16 февраля.
Южноуральское дерби закончилось победой «черно-белых» в овертайме со счетом 4:3. По ходу встречи Томаш Гика заработал три голевых передачи, в том числе поучаствовав в победном голе Ника Бэйлена. После игры с «Магниткой» на счету чеха — 45 очков в 55 играх за «Трактор».
До Томаша Гики рекорд принадлежал воспитаннику «Трактора» Евгению Кузнецову. Форвард, который сейчас выступает за «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне 2012—2013, заработал 44 очка в 51 встрече. После матча Евгений Кузнецов записал видеообращение для Томаша Гики. «Кузя» поздравил чеха с рекордом и отметил, что тот выступает за великий клуб.
«Ты представляешь черно-белые цвета для нас, для челябинцев, — это много значит. Быть воспитанником и играть за эту команду — мы мечтали об этом всегда. Надеюсь, своей игрой ты помогаешь молодым хоккеистам становиться лучше, расти, стараться быть как ты. Удачи, без травм, и чтобы в плей-офф вы играли друг за друга! Болельщики вас обязательно поддержат»,— сказал Евгений Кузнецов.
Напомним, Томаш Гика стал частью «Трактора» в межсезонье 2019—2020. Нападающий проводит за челябинцев свой второй сезон. За 104 встречи в КХЛ чешский легионер набрал 79 очков. Контракт Томаша Гики с «Трактором» рассчитан до апреля 2023 года.