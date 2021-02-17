Томаш Гика побил достижение Евгения Кузнецова

Нападающий «Трактора» установил новый рекорд клуба по очкам за одну «регулярку»

Нападающий «Трактора» Томаш Гика установил новый рекорд результативности команды по очкам. Чешскому форварду покорилось это достижение в матче против магнитогорского «Металлурга», который прошел во вторник, 16 февраля.



Южноуральское дерби закончилось победой «черно-белых» в овертайме со счетом 4:3. По ходу встречи Томаш Гика заработал три голевых передачи, в том числе поучаствовав в победном голе Ника Бэйлена. После игры с «Магниткой» на счету чеха — 45 очков в 55 играх за «Трактор».

До Томаша Гики рекорд принадлежал воспитаннику «Трактора» Евгению Кузнецову. Форвард, который сейчас выступает за «Вашингтон Кэпиталс» в сезоне 2012—2013, заработал 44 очка в 51 встрече. После матча Евгений Кузнецов записал видеообращение для Томаша Гики. «Кузя» поздравил чеха с рекордом и отметил, что тот выступает за великий клуб.

«Ты представляешь черно-белые цвета для нас, для челябинцев, — это много значит. Быть воспитанником и играть за эту команду — мы мечтали об этом всегда. Надеюсь, своей игрой ты помогаешь молодым хоккеистам становиться лучше, расти, стараться быть как ты. Удачи, без травм, и чтобы в плей-офф вы играли друг за друга! Болельщики вас обязательно поддержат»,— сказал Евгений Кузнецов.

Напомним, Томаш Гика стал частью «Трактора» в межсезонье 2019—2020. Нападающий проводит за челябинцев свой второй сезон. За 104 встречи в КХЛ чешский легионер набрал 79 очков. Контракт Томаша Гики с «Трактором» рассчитан до апреля 2023 года.