Текстовая трансляция: «Трактор» сыграет против московского «Динамо»

Матч проходит в Челябинске

2:5



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 53-45 ; Броски в створ: 31-24 ; Голы: 2-5 ; Вбрасывания: 43-26 ; Блокированные броски: 15-14 ; Силовые приемы: 9-13 ; Время в атаке: 13:40-09:16 ; Штраф: 2-10



Статистика 3-го периода: Броски: 16-15 ; Броски в створ: 9-6 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 14-5 ; Блокированные броски: 8-5 ; Силовые приемы: 2-2 ; Время в атаке: 04:36-03:14 ; Штраф: 2-4



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Последний заход к воротам «Динамо» и ничего сделать не удалось. Матч завершен.

59 мин — Бывальцев с Калининым пытались обыграть Бочарова. Шайба оказалась у вратаря.

58 мин — Хороший наброс от челябинцев — шайба прошла рядом со штангой. Никак не удается воспользоваться челябинцам моментами.

57 мин — Косов находит шайбу, отдает ее Авцину, который бьет выше ворот москвичей.

56 мин — Рикошетит шайба возле ворот «Динамо».

55 мин — Вновь останавливает полет шайбы Иван Федотов! На этот раз пытался отличиться Даниил Тарасов.

55 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

55 мин — В игре Иван Федотов после мощного выстрела от Андрея Миронова.

54 мин — Бросок в дальний угол ворот от Гики — шайба прошмыгнула мимо.

54 мин — Манухов пытался обыграть Бочарова. Не удалось.

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №71 Александр Авцин, подножка, 2 мин.

53 мин — Упорная борьба за шайбу идет у борта возле ворот московской команды.

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №24 Оксар Линдбек, подножка, 2 мин.

52 мин — Мощная атака «Трактора» — бросал Руслан Карлин. Не попал он по воротам «Динамо».

51 мин — Брызгалов опасно выкатывался на ворота Федотова. Ничего сделать ему не удалось.

51 мин — Бросает шайбу Лоуренс Пилут — в игре Иван Бочаров.

51 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

50 мин — Бросок в ближний верхний угол ворот от Вячеслава Основина — подставил ловушку Бочаров и шайба улетела выше перекладины.

49 мин — Седлак искал Гику, чтобы отдать ему пас. Затем Кравцов по шайбе не попадает. Проблемы у звена большинства челябинцев.

49 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №23 Дмитрий Яшкин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

48 мин — Рикошетит шайба у челябинцев.

47 мин — Опасный момент у ворот «Трактора». Спасло чудо. Владимир Брюквин попросту не попал по пустому углу ворот.

46 мин — Кравцов принял шайбу, не стал бросать, нашел Седлака, который с разворота из-за ворот пытался пробить Бочарова. Был готов к этому голкипер «Динамо» и подставил щиток.

45 мин — Пока нет особо опасных моментов в этом эпизоде.

44 мин — Теперь момент от Вячеслава Основина. Шайба также оказалась у вратаря. Только уже московской команды.

44 мин — Здорово играют хоккеисты «Динамо». Особенно связка Шипачев-Кагарлицкий. Ловят они на ошибках игроков «Трактора». На этот раз пробить Федотова не удалось — забрал он шайбу в ловушку.

43 мин — Ошибаются москвичи в своей зоне, где на подборе был Авцин. Не удалось звену челябинцев что-то сделать.

42 мин — Шайба вновь улетела на скамейку запасных «Динамо». Уже, к слову, в пятый раз. Знак ли это?

41 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №23 Дмитрий Яшкин (№17 Юусо Хиетанен, №87 Вадим Шипачев)

41 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2х периодов: Броски: 36-31 ; Броски в створ: 21-18 ; Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 29-21 ; Блокированные броски: 8-9 ; Силовые приемы: 7-11 ; Время в атаке: 09:04-06:02 ; Штраф: 0-6

Статистика 2-го периода: Броски: 21-17 ; Броски в створ: 13-8 ; Голы: 2-3 ; Вбрасывания: 17-12 ; Блокированные броски: 6-4 ; Силовые приемы: 3-2 ; Время в атаке: 04:17-03:56 ; Штраф: 0-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Выбрасывают шайбу москвичи из своей зоны.

39 мин — Не попадает по воротам Авцин после долгого розыгрыша шайбы.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №65 Владислав Ефремов, удар клюшкой, 2 мин.

38 мин — Заслуженно аплодируют болельщики Ивану Федотову. Отражает он неожиданный бросок.

37 мин — Косов удачно перехватил шайбу и почти бросил ее по воротам Бочарова. Не попал по шайбе Ярослав, зато ха ним сразу добивает Карлин. Выручает голкипер «Динамо» свою команду.

36 мин — Потеряли москвичи шайбу в зоне атаки. Но потом исправились, сумели бросить. Иван Федотов показывает себя во всей красе.

35 мин — Есть вердикт: игры высоко поднятой клюшкой не было — хороший гол.

35 мин — Судьи пошли смотреть кино. Будет изучаться правильность взятия ворот.

35 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №77 Артем Шварев (№16 Игорь Полыгалов, №82 Дмитрий Огурцов)

34 мин — Навалились москвичи на Федотова. Уже задержал шайбу, но свистка не последовало — старались ее куда-то затолкать.

33 мин — Внимательно нужно передавать шайбу челябинцам. Часто теряют ее.

32 мин — «Трактор» взял таймаут. Садят Вилла на скамейку, на лед выходит Иван Федотов. Сегодня точно не день Романа.

32 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №24 Оскар Линдбек (№94 Андрей Миронов, №95 Вячеслав Кулемин)

32 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №67 Михал Чайковски (№9 Дмитрий Кагарлицкий, №23 Дмитрий Яшкин)

30 мин — Очередной бросок от «Динамо» — летела на подставление на пятак. Отобрали ее челябинцы.

29 мин — Дважды подряд бросает шайбу по воротам «Динамо» Понтус Оберг. Шайба оба раза отскочила.

29 мин — Опасно выкатывался Вадим Шипачев на ворота «Трактора». Справился Вилл в этом эпизоде.

28 мин — Вновь показывает чудеса голкипер «Динамо»! Останавливает он полет шайбы.

27 мин — Продолжают вести борьбу челябинцы. Бочаров играет стойко.

26 мин — Грустно сидит Иван Федотов на скамейке запасных. Внимательно следит за игрой своего партнера по команде.

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №79 Даниил Тарасов (№24 Оскар Линдбек, №99 Андрей Сергеев)

24 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №17 Вячеслав Основин (№20 Лоуренс Пилут, №22 Алексей Бывальцев)

24 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. И Основин прошибает Бочарова! Гол!!

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №65 Владислав Ефремов, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

23 мин — Евенко бросал низом при отложенном штрафе. Горячо.

22 мин — Наблюдаются проблемы в передачах у «Трактора». Шайбу ходит по всему льду.

21 мин — Теперь момент от Алексея Бывальцева! Мог сравнивать счет, но отлично выступил Иван Бочаров.

21 мин — Яшкин из-за ворот пытался пробить Романа Вилла.

Статистика 1-го периода: Броски: 15-14 ; Броски в створ: 8-10 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-9 ; Блокированные броски: 2-5 ; Силовые приемы: 4-9 ; Время в атаке: 04:47-02:06 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Прилетело Томашу Гике. Только судьи нарушения никакого не зафиксировали.

19 мин — Седлак отлично передал шайбу Гике, но вновь Бочаров.

19 мин — Основин сделал передачу на Огурцова, который перед воротами «Динамо» потерял равновесие. Без броска.

18 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Динамо» №23 Дмитрий Яшкин (№87 Вадим Шипачев)

18 мин — Яшкин выбежал один на один с Виллом. Как результат — гол.





17 мин — Какой отличный бросок со средней дистанции от Понтуса Оберга! Только отбил шайбу вратарь москвичей.

16 мин — Бросок в ближний угол от Телегина — справляется вратарь «Динамо».

15 мин — Как красиво отобрал шайбу Косов и на скорости побежал на ворота Бочарова. Но задержали быстрого форварда «Трактора».

14 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Гика принимает шайбу, шикарно отдает ее Кравцову, но не сумел Виталий пробить вратаря.

13 мин — Разыгрывают шайбу челябинцы. Не сумели нанести бросок и потеряли шайбу.

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №24 Оскар Линдбек, подножка, 2 мин.

11 мин — Шайба постоянно улетает за пределы льда. И постоянно на скамейку запасных московской команды. Иронично.

10 мин — Гика и Седлак выкатились на ворота Бочарова, но не определились, кто все-таки будет забивать. В итоге момент упущен.

9 мин — Что творит Роман Вилл! В который раз уже за этот период спасает свою команду. Дважды подряд! Где в этом время находились защитники «Трактора»?

9 мин — Какие-то странные действия судей: Косов бежал на ворота «Динамо», все было чисто, но вдруг откуда ни возьмись — свисток.

8 мин — Авцин отдал шайбу Косову, но не попал по снаряду Ярослав. А разыграно было отлично.

6 мин — Со вбрасывания Михал Чайковски пытался пробить голкипера челябинцев. Очень много атакуют москвичи. Затем Дмитрий Кагарлицкий вновь пытался забросить шайбу в сетку. Буквально нападают игроки «Динамо».

6 мин — Штрафной бросок: Дмитрий Кагарлицкий, «Динамо» — вратарь.

6 мин — Ого!! Бежал Кагарлицкий на ворота «Трактора». Его сбил один из челябинцев. И это буллит!

5 мин — Активно играет «Трактор» на старте матча. Но пока без опасных моментов.

4 мин — А сейчас был момент уже у челябинцев. Рикошетом шайба приземлилась за ворота, которые у москвичей защищает Иван Бочаров.

3 мин — Первый бросок по воротам все-таки нанесли игроки «Динамо». Пытался Артем Волков пробить Романа Вилла.

2 мин — Здорово обыгрывает москвичей Лукаш Седлак и пытается задействовать молодого нападающего Шварева.

1 мин — Выиграли стартовое вбрасывание игроки «Трактора» и тут же побежали в зону атаки. За шайбу идет мощная борьба.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

К слову, уже известны составы команд! В рамке у челябинцев сегодня сыграет Роман Вилл.









Добрый воскресный вечер, уважаемые любители хоккея! Мы рады вновь вас приветствовать на текстовой трансляции, посвященной очередному хоккейному матчу «Трактора». На этот раз «черно-белые» примут на своем льду московское «Динамо».

Челябинцы сейчас находятся на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, хотя недавно были ее лидерами. У них за 28 проведенных матчей набрано 40 результативных очков. И до лидера — «Ак Барса» — отставание всего на 4 балла. Поэтому интрига сохраняется.

Но только не в Западной конференции, где лидером является ЦСКА со своими 47 очками. Ближайший соперник отстает на 12 баллов.

«Динамо» и вовсе на 15 очков. Сейчас москвичи находятся на четвертом месте.

Что покажет эта игра? Давайте узнаем вместе!