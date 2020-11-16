Текстовая трансляция матча «Трактора» против «Йокерита»

Челябинцы попробуют впервые выиграть на финской арене.

1:3



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ



КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА



60 мин — Вывели финны шайбу из своей зоны. Но челябинцы в любом случае победили. Спасибо, что были с нами!

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №6 Ессе Йоэнсуу, задержка соперника, 2 мин.

59 мин — «Йокерит» заменил вратаря на шестого полевого игрока!

58 мин — Все равно продолжают «стрелять» челябинцы. Особенно активно смотрится Вячеслав Основин.

57 мин — Мало что получается сейчас у финнов. «Трактор» играет на удержание счета — оно и не удивительно.

55 мин — Потолкались игроки у борта. Никаких штрафных санкций не последовало.

54 мин — Вновь бросал Основин. На этот раз Линдбек поймал шайбу.

52 мин — ЧТО ТВОРИТСЯ! СНОВА ГОЛ! НА ЭТОТ РАЗ ОТ ВЯЧЕСЛАВА ОСНОВИНА! Для Вячеслава дом горел — вот он его и потушил. Браво, Слава!

52 мин — Обескуражены финны. За две минуты — две ответные шайбы от челябинцев. Поймал кураж «Трактор».

51 мин — Косов на полной скорости побежал от преследователей и сумел забросить шайбу! Гол!!

49 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Трактор» №49 Станислав Гареев (№16 Игорь Полыгалов)

49 мин — Отличный момент сейчас был у Лукаша Седлака. Выцарапал шайбу, нанес бросок по воротам финской команды. И вновь Андерс Линдбек. Чудеса творит сегодня этот голкипер.

47 мин — Атакуют игроки «Йокерита» в чужой зоне. Не выпускают они челябинцев и третируют Романа Вилла.

46 мин — Пилут отдал шайбу на Евенко, который бросил ее по воротам Линдбека. Только сошла шайба с крюка и полетела не точно.

45 мин — Очередной бросок от «Йокерита» — на этот раз от Хенрика Хаапала.

44 мин — Карпухин искал партнера, чтобы отдать передачу, бросил шайбу, но тут же возник Ииро Пакаринен, который перехватил снаряд и тут же бросил ее точно по воротам Романа Вилла. Поймал шайбу голкипер. Опасно.

43 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

42 мин — Удалось расположиться «Трактору» в зоне атаки. Низом пытался бросить Понтус Оберг — шайба вышла из зоны «Йокерита».

41 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №21 Брайан О'Нилл, задержка соперника, 2 мин.

41 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. И стараются бросать все, что летит. Особенно работает Сергей Калинин.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика второго периода: Броски: 18-16 ; Броски в створ: 13-10 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 4-10 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 6-6 ; Время в атаке: 04:49-03:35 ; Штраф: 0-4



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Еще один наброс от Гики — вновь реагирует на это вратарь «Йокерита».

39 мин — Бросок низом от Томаша Гики — вновь Линдбек.

37 мин — Теперь момент у Косова, который прорвался между двух защитников! Неплохую игру показывают челябинцы, но пока не удается пробить Андерса Линдбека.

36 мин — Отличный момент был сейчас у Томаша Гики — мог забросить шайбу в сетку. Только буквально «повязали» его и не дали даже коснуться снаряда.

35 мин — «Йокерит» играет будто в численном преимуществе. Сложно сейчас «Трактору».

33 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — На этот раз Вилл вступает в игру. Мощно атакуют игроки «Йокерита» и нагружают работой голкипера соперников.

32 мин — Закрепились финны в зоне атаки. Разыгрывали шайбу, но вышла она из зоны из-за открытого центра.

31 мин — Опасный момент сейчас был у ворот челябинцев. От рикошета шайба могла быть заброшена в сетку.

30 мин — Лехтонен угрожал воротам «Трактора» — точным взмахом руки поймал шайбу Роман Вилл.

28 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — Есть решение: удара по шайбе ногой нет — хороший гол.

28 мин — «Трактор» берет видеопросмотр на предмет правильности взятия ворот

28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. «Йокерит» №6 Ессе Йоэнсу (№81 Ииро Пакаринен, №21 Брайан О'Нилл)

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №71 Александр Авцин, задержка клюшкой, 2 мин.

27 мин — «Йокерит» пытается реализовать отложенный штраф.

26 мин — Точный бросок в створ по челябинским воротам — реагирует Роман Вилл.

25 мин — Телегин набрасывал, шайба взмыла в воздух над Линдбеком. Опасный момент создавали челябинцы.

24 мин — Два в одного выкатывались финны на ворота Романа Вилла. Шайба улетела выше ворот. Затем последовал бросок со средней дистанции — шайбу в ловушке голкипера. Браво вратарю «Трактора».

23 мин — Атаковали челябинцы, только хозяева льда сумели перехватить шайбу и выкинуть ее из зоны.

22 мин — Бросок Шварева — штанга. Затем набрасывал Огурцов — вратарь.

22 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Игра прошла без опасных моментов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика первого периода Броски: 9-9; Броски в створ: 4-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 5-5 ; Время в атаке: 02:40-02:37 ; Штраф: 6-4

20 мин — Основин пытался пустить шайбу в ближний угол ворот. После этого хозяева выбросили шайбу.

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №40 Сергей Калинин, грубость, 2 мин.

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №80 Саку Мяеналанен, грубость, 4 мин.

19 мин —Стычка произошла у скамейки челябинцев. Сергей Калинин отстаивал свои права.

18 мин — Опасно сейчас потеряли шайбу игроки «Трактора». Сработало чудо — игрок «Йокерита» попросту потерял шайбу у ворот Вилла.

17 мин — Активен на льду молодой форвард Шварев, который сегодня выступает в третьем звене. Отлично разыграл шайбу с Основиным.

16 мин — Бросал низом Томаш Гика, рядом пробегал Лукаш Седлак. Урвали вперед шайбу игроки «Йокерита».

15 мин — Шел вперед Ярослав Косов, а вот партнеры не поспевали за быстрым форвардом. Передача ушла в пустоту.

14 мин — После броска Лехтонена забирает шайбу в ловушку Роман Вилл.

13 мин — Отличную игру сейчас показал Сергей Калинин, который заблокировал видимость Линдбеку. Шайба могла залететь в сетку, только вратарь все же успел ее поймать.

13 мин — «ЙОКЕРИТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — Не удается никак «Трактору» атаковать вратаря финнов. Но в зоне атаки держатся достойно.

11 мин — Вратаря «Йокерита» наказали за опасную игру на Руслане Карлине. Штраф за него отбывает Никлас Енсен.

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Йокерит» №39 Андерс Линдбек, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин

9 мин — После броска Станислава Гареева остановлена игра — шайбу в ловушку забрал Андерс Линдбек.

8 мин — Опасный момент сейчас произошел у ворот «Трактора» после очередного броска от финской команды. Улетели даже два игрока в ворота, но быстро побежали дальше играть.

7 мин — Бросали финны в дальний угол ворот Романа Вилла. Видел все голкипер.

6 мин — Смогли вывести шайбу из своей зоны челябинцы. Также не дают в нее даже зайти.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №16 Игорь Полыгалов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

5 мин — Очень плотный бросок с правого фланга наносят игроки финской команды. В амуницию Романа Вилла попадает шайба. Немного даже потерялся голкипер.

4 мин — Пока без особо опасных моментов игра проходит.

3 мин — Кравцов передал шайбу Калинину, который пытался отдать передачу партнеру. Соперник перехватил шайбу и вывел ее из зоны атаки.

2 мин — «Трактор» на самом старте игры показывает агрессивный хоккей. По-другому с «Йокеритом» и невозможно.

1 мин — Судьи попросили повторить стартовое вбрасывание. Со второго раза игроки «Йокерита» завладели шайбо и тут же побежали на ворота Романа Вилла. Останавливает игру голкипер челябинцев.

НАЧАЛО МАТЧА

Составы команд на сегодняшнюю игру:









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» приветствует вас на очередном матче регулярного чемпионата КХЛ, в котором челябинский «Трактор» будет играть против финского «Йокерита». Игра проходит в Хельсинки, на «Хартвалл арене».

Отметим, что «черно-белые» ни разу не побеждали в Финляндии. Только в нынешнем сезоне «Трактор» показывает совершенно иную игру, нежели это было ранее. Последние 13 из 16 матчей они и вовсе выиграли, а сейчас у подопечных Анвара Гатиятулина идет серия из трех побед подряд.

Давайте узнаем вместе, чем окончится это противостояние. Начало игры в 21:30 по челябинскому времени.