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КХЛ. «Авангард» vs «Трактор». Online-репортаж

КХЛ. «Авангард» vs «Трактор». Online-репортаж
Трактор , Авангард , хоккей , текстовая трансляция
25.12.2016 15:50:00

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Время новостей от 23.12.2016

Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

3:1

МАТЧ ОКОНЧЕН

Статистика матча: Броски: 63-49 ; Броски в створ: 37-35 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 25-35 ; Блокированные броски: 4-13 ; Силовые приемы: 7-5 ; Фол против игрока: 3-4 ; Штраф: 12-8
Статистика 3-го периода: Броски: 15-18 ; Броски в створ: 10-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 10-12 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 2-1 ; Фол против игрока: 0-1 ; Штраф: 2-2

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

60 мин – Все! Звучит финальная сирена, "Трактор" в последней игре этого года уступил, вновь со счетом 1:3 в Омске.

60 мин – Последняя минута, с шайбой "Авангард".

59 мин – Меньшиков бросил в дальний угол, выручил Демченко.

Удаление. Авангард. Командный штраф 2 мин. Нарушение численного состава

58 мин – Еще и удаление у "Трактора" за нарушение численного состава. Совсем все плохо.

58 мин – Настала очередь для Василия Демченко вступить в игру. Он вскинул руку с клюшкой и спас ворота. Менее 2 минут осталось у "Трактора", чтобы сравнять счет.

57 мин – Совсем мало времени остается у "Трактора". Кольцов получил шайбу на дальней штанге, атаковал в касание, но вновь надежен Фурх. Успел он сместиться и закрыть угол.

56 мин – Кольцов великолепную технику показал, обыгрывая защитники "Авангарда", вышел на Фурха, но в ближнем бою его не переиграл.

56 мин – На позиции центрфорварда оказался Алексей Петров, но не сумел распорядиться прекрасным шансом.

55 мин – Мощный бросок Артема Бородкина прошел мимо.

54 мин – Рой отдавал опасно на "пятак", но передачу прервали. Еще одна серия атак была на ворота Фуха, спасает голкипер, помогают защитники.

53 мин – Шинин не попал по летящей шайбе! Перед ним были пустые ворота.

52 мин – Целая серия ошибок от "Трактора", не получается войти в зону.

51 мин – Проблемы со входом в зону.

Удаление. Авангард.  37. Пережогин Александр 2 мин. Задержка руками

51 мин – Удаление у "Авангарда". За фол на Максиме Якуцене наказан Пережогин. Там еще и судья пострадал.

51 мин – Виталий Меньшиков бросил из средней зоны, после рикошета шайба покинула пределы площадки.

50 мин – Серия рикошетов едва не привела к пожару у ворот Демченко. Шайба оказалась у Кучерявенко, но он не успел сориентироваться.

49 мин – Предыдущие игры соперников в этом сезоне завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

47 мин – ВЫХОД 2 в 0! Спасает Демченко!

47 мин – Пестунов был в идеальной позиции для броска, но затянул и уперся в Фурха. Высматривал он, кому можно дать пас – не высмотрел.

46 мин – "Авангард" тоже не прижимается и идет вперед. Василию Демченко за 3 секунды довелось дважды спасти свою команду.

45 мин – Бросок Щехуры прошел мимо ворот. Не сдаются челябинцы, идут вперед.

44 мин – Дерек Рой пасовал на свободный лед в атаке, но там не было никого из партнеров. Если бы поняли канадца, положение было бы убойным.

Изменение счета: Трактор. 54. Белов Николай. Ассистенты: 16. Шинин Александр. В равенстве.

43 мин – ГООООООООЛ! 1 шайбу отыгрывает Николай Белов. Издалека он бросил, шайба рикошетом от конька зашла в ворота.

43 мин – Во втором периоде "Трактор" собрался после пропущенных, давил, но забить не сумел. Сейчас ситуация еще тяжелее.

Изменение счета: Авангард. 66. Михеев Илья. Ассистенты: 16. Пестушко Максим, 19. Юньков Михаил. В равенстве.

42 мин – Гол! Михеев получил шайбу в убойной позиции прямо перед Демченко и расстрелял его в упор. Шайба зашла в дальний нижний угол.

41 мин – Возобновился матч, первым атаковал "Трактор", но Пестунов не сумел принять передачу. А в ответной попытке в игру вступил Василий Демченко. Он не сумел сразу зафиксировать шайбу, но со второй попытки прижал шайбу.

Статистика 2-го периода: Броски: 30-20 ; Броски в створ: 16-12 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-14 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 3-2 ; Фол против игрока: 1-0 ; Штраф: 4-2

КОНЕЦ ПЕРИОДА

40 мин – Период завершился в атаке "Трактора", но до броска дело не дошло.

40 мин – Афонасьевский изящно подставлял клюшку прямо перед воротами соперников, но шайба попала в Фурха.

39 мин – Еще одна попытка от Новотны, не попал он в створ. Откровенно не везет "Трактору", а у "Авангарда" завершилось меньшинство.

38 мин – Сильный бросок Алексея Петрова прошел мимо ворот Фурха.

Удаление. Авангард. Командный штраф 2 мин. Нарушение численного состава

37 мин – За нарушение численного состава наказан "Авангард", "Трактор" в большинстве. Отбывает наказание Антон Бурдасов.

36 мин – "Трактор" вчетвером, Рой без клюшки, идет расстрел ворот. Одна за другой накатывались волны на ворота "Трактора". Откровенно повезло, что не забросили омичи третью шайбу.

35 мин – Лемтюгов вышел 1 на 1, но забыл бросить. Очень мощно играет "Авангард" в большинстве.

Удаление. Трактор.  38. Щехура Пол 2 мин. Задержка клюшкой

34 мин – За задержку соперника клюшкой удален Пол Щехура.

34 мин – Густаффсон очень сильно бросил от синей, спас Демченко.

33 мин – Фурх выскочил метра на три и вновь спас свою команду! А Дерек Рой не сумел добить шайбу.

31 мин – Зиновьев с близкого расстояния не смог переиграть Фурха. Просто какая-то откровенная "непруха".

30 мин – Не легла шайба на крюк Новотны, затем не повезло Якуцене, но не лезет никак шайба!

29 мин – Вышел пятый игрок "Авангарда", и еще 1 роскошный момент упустили игроки "Трактора"! Расстреливали в упор, но не пошла шайба в створ.

27 мин – Несколько очень симпатичных атак удались челябинцам, со все дистанций они бросали.

26 мин – 2 в 0 выскочили омичи в меньшинстве и не сумели забить!

Удаление. Авангард.  13. Лемтюгов Николай 2 мин. Выброс шайбы

26 мин – Новотны старается, борется, доходит после рубки до ворот соперника. Шайбу за пределы площадки выбросил Николай Лемтюгов. Удаление и вбрасывание в зоне Фурха.

25 мин – Очень тяжелый отрезок игры для "Трактора", сложно после такого оправиться.

24 мин – И еще один острейший момент был у Хохрякова! Выскочил он на рандеву с Демченко, но забросить не сумел.

Изменение счета: Авангард. 16. Пестушко Максим. Ассистенты: 19. Юньков Михаил. В равенстве.

24 мин – Гол! Еще одну шайбу пропускает "Трактор", она на счету Пестушко.

24 мин – Афонасьевский прорвался на центр с шайбой, бросил, на месте был Фурх.

23 мин – Продолжает атаковать "Авангард". Бросок от синей, рикошет, шайба улетает за пределы площадки.

23 мин – Повреждение получил Алексей Кручинин, его рука висит плетью, он с трудом и чужой помощью уходит со льда сразу в раздевалку. В борьбе с соперником он врезался в борт.

Изменение счета: Авангард. 62. Хохряков Петр. Ассистенты: 3. Бут Дэвид. В равенстве.

22 мин – Открыт счет в этой встрече! Прострел с левого фланга, подставление, и шайба влетает в "девятку" ворот Василия Демченко. Отличился Хохряков.

22 мин – Дальний бросок от синей линии, и шайба становится легкой добычей Василия Демченко.

21 мин – Возвращаемся на лед, игра возобновлена! Двадцатиминутка началась с обоюдных атак. Свою "Трактор" до броска не довел, а в ответной после броска Бурдасова спас Демченко.

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Статистика 1-го периода: Броски: 18-11 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 1-3 ; Силовые приемы: 2-2 ; Фол против игрока: 1-4 ; Штраф: 6-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Все, прозвучала сирена. Первый период завершился со счетом 0:0.

19 мин – ОЧЕНЬ ОПАСНО! Комбинировали челябинцы, хорошо переправляя шайбу друг другу, но завезти ее в сетку не удалось. Самый яркий момент был, когда Якуценя подправлял, а затем Рой пытался забить из-за ворот. Сначала шайба угодила в закругление, затем – в Фурха.

19 мин – Мощный бросок Алексея Петрова не принес дивидентов – вновь был хорош Фурх.

18 мин – Вбрсывание выиграли, очень опасно набрасывал Кольцов, подправить не удалось. Тем не менее, в зоне шайбу сохранили, провели еще несколько атак, завершилось все в "лапе" Фурха. Вчетвером "Авангард".

Удаление. Авангард.  12. Меньшиков Виталий 2 мин. Толчок клюшкой

17 мин – Не очень у "Трактора" получилось закрепиться в зоне в этом большинстве, были несколько бросков. Однако у "Авангарда" еще одно удаление. 10 секунд челябинцы будут играть в формате 5 на 3. Наказан дебютант "ястребов" – Виталий Меньшиков.

Удаление. Авангард.  55. Мартынов Егор 2 мин. Удар коленом

16 мин – Саша Шаров очень сильно получил коленом в бедро от бывшего партнера по команде – Егора Мартынова. "Трактор" в большинстве.

15 мин – В равных составах команды.

15 мин – Немногим больше 15 минут осталось, немного голевых моментов в первом периоде, но они есть. Особенно у "Авангарда" в численном большинстве.

14 мин – После броска от синей линии Василий Демченко сделал какой-то "бросок тигра" и спас свою команду.

Удаление. Трактор.  18. Петров Юрий 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

13 мин – Ничего не удалось челябинцам, а теперь удаление с их стороны. Юрия Петрова наказали за фол на Лемтюгове.

11 мин – Минуту большинства "Трактор" потратил без моментов, а в начале второй Дерек Рой продрался по центру, выскочил на Фурха и расстреливал его в упор, но забить не удалось.

Удаление. Авангард.  32. Лаута Артур 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой

10 мин – Нарушение со стороны Омска – Константина Климонтова откровенно ударили сзади. Наказан Артур Лаута.

9 мин – Ответ "Авангарда" – Пестушко выкатывался на ударную позицию, бросал, но шайбу накрыл Александр Шинин.

8 мин – 2 в 2 убегали челябинцы и создали очень опасный момент, с "пятака" подставлялась клюшка, но шайба взмыла выше ворот.

8 мин – Денис Мошаров отважно лег под шайбу, очень больно молодому хоккеисту, но сам он покинул лед.

7 мин – "Трактор" сегодня пытается зайти через вбрасывание. Это нехарактерно для челябинцев. Омичи же заходят самостоятельно, за счет катания.

6 мин – Якуценю толкнули сзади, не сумел Максим устоять на ногах, а позиция была довольно опасной.

5 мин – Уверенно "Авангард" держит шайбу, много бросает, угрожает воротам, но "Трактор" выстоял. Хоть и не без скрипа. Целая череда шансов была у хозяев, чтобы открыть счет.

4 мин – Заваруха у ворот "Трактора", Василий Демченко не зафиксировал шайбу и не видел ее. Алексей Петров бросился помогать, совместно они не пустили шайбу за линию.

4 мин – ДЕМЧЕНКО! Мощный удар в ближний угол отбивает.

Удаление. Трактор.  68. Шолохов Марсель 2 мин. Подножка

3 мин – Шолохов боролся за шайбу у ворот Фурха, перестарался и завалил Лисова. Удален Марсель, откровенно он переборщил. "Трактор" в меньшинстве.

2 мин – Не держится шайба у челябинцев, но и омичи не могут зайти в чужую зону.

1 мин – Демченко играет за воротами, мастерскую паузу выдержал, "убрал" форварда и отдал.

1 мин – Первое вбрасывание очень уверенно выиграл игрок "Авангарда", сразу последовала попытка атаки, но "ястребов" остановили на синей линии.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

Перед матчем – Минута молчания.

Перед матчем – Вне заявки сегодня остался Александр Черников, а место в воротах занял Василий Демченко. А у "Авангарда" дебютирует сегодня Виталий Меньшиков.

СОСТАВЫ КОМАНД:

"Авангард", Омск
1-я: Медведев (К) – Мартынов, Бут – Хохряков – Пережогин;
2-я: Никитин – Меньшиков, Лемтюгов  – Кучерявенко – Бурдасов;
3-я: Густафссон – Осипов, Михеев – Юньков – Пестушко;
4-я: Лисов, Лаута – Фищенко – Махановский.
Вратари : Фурх, Шилин

"Трактор", Челябинск :
1-я: Белов – Бородкин, Кручинин – Щехура – Якуценя;
2-я: Кольцов – Денисов (А), Новотны – Пестунов (А) – Рой;
3-я: Шинин (К) – Климонтов, Афонасьевский – Юрий Петров – Зиновьев;
4-я: Алексей Петров, Мошаров – Шаров – Шолохов, Пеньковский.
Вратари : Демченко, Францоуз

Перед матчем – Челябинцы и омичи играют третий матч в этом сезоне. Предыдущие 2 закончились со счетом 3:1 в пользу хозяев – в Челябинске победил "Трактор", в Омске – "Авангард". Сегодня букмекерские и экспертные прогнозы на стороне "ястребов", но "медведи" с этим не согласны. Подробнее о предматчевых раскладах читайте в нашем анонсе.

Добрый вечер, уважаемые болельщики и любители хоккея! Сегодня "Трактор" завершает свой год матчем в Омске против "Авангарда". Сайт "Первый областной" представляет текстовую трансляцию.


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