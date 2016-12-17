КХЛ. «Авангард» vs «Трактор». Online-репортаж

МАТЧ ОКОНЧЕН
Статистика матча: Броски: 63-49 ; Броски в створ: 37-35 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 25-35 ; Блокированные броски: 4-13 ; Силовые приемы: 7-5 ; Фол против игрока: 3-4 ; Штраф: 12-8
Статистика 3-го периода: Броски: 15-18 ; Броски в створ: 10-14 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 10-12 ; Блокированные броски: 1-4 ; Силовые приемы: 2-1 ; Фол против игрока: 0-1 ; Штраф: 2-2
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
60 мин – Все! Звучит финальная сирена, "Трактор" в последней игре этого года уступил, вновь со счетом 1:3 в Омске.
60 мин – Последняя минута, с шайбой "Авангард".
59 мин – Меньшиков бросил в дальний угол, выручил Демченко.
Удаление. Авангард. Командный штраф 2 мин. Нарушение численного состава
58 мин – Еще и удаление у "Трактора" за нарушение численного состава. Совсем все плохо.
58 мин – Настала очередь для Василия Демченко вступить в игру. Он вскинул руку с клюшкой и спас ворота. Менее 2 минут осталось у "Трактора", чтобы сравнять счет.
57 мин – Совсем мало времени остается у "Трактора". Кольцов получил шайбу на дальней штанге, атаковал в касание, но вновь надежен Фурх. Успел он сместиться и закрыть угол.
56 мин – Кольцов великолепную технику показал, обыгрывая защитники "Авангарда", вышел на Фурха, но в ближнем бою его не переиграл.
56 мин – На позиции центрфорварда оказался Алексей Петров, но не сумел распорядиться прекрасным шансом.
55 мин – Мощный бросок Артема Бородкина прошел мимо.
54 мин – Рой отдавал опасно на "пятак", но передачу прервали. Еще одна серия атак была на ворота Фуха, спасает голкипер, помогают защитники.
53 мин – Шинин не попал по летящей шайбе! Перед ним были пустые ворота.
52 мин – Целая серия ошибок от "Трактора", не получается войти в зону.
51 мин – Проблемы со входом в зону.
Удаление. Авангард. 37. Пережогин Александр 2 мин. Задержка руками
51 мин – Удаление у "Авангарда". За фол на Максиме Якуцене наказан Пережогин. Там еще и судья пострадал.
51 мин – Виталий Меньшиков бросил из средней зоны, после рикошета шайба покинула пределы площадки.
50 мин – Серия рикошетов едва не привела к пожару у ворот Демченко. Шайба оказалась у Кучерявенко, но он не успел сориентироваться.
49 мин – Предыдущие игры соперников в этом сезоне завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.
47 мин – ВЫХОД 2 в 0! Спасает Демченко!
47 мин – Пестунов был в идеальной позиции для броска, но затянул и уперся в Фурха. Высматривал он, кому можно дать пас – не высмотрел.
46 мин – "Авангард" тоже не прижимается и идет вперед. Василию Демченко за 3 секунды довелось дважды спасти свою команду.
45 мин – Бросок Щехуры прошел мимо ворот. Не сдаются челябинцы, идут вперед.
44 мин – Дерек Рой пасовал на свободный лед в атаке, но там не было никого из партнеров. Если бы поняли канадца, положение было бы убойным.
Изменение счета: Трактор. 54. Белов Николай. Ассистенты: 16. Шинин Александр. В равенстве.
43 мин – ГООООООООЛ! 1 шайбу отыгрывает Николай Белов. Издалека он бросил, шайба рикошетом от конька зашла в ворота.
43 мин – Во втором периоде "Трактор" собрался после пропущенных, давил, но забить не сумел. Сейчас ситуация еще тяжелее.
Изменение счета: Авангард. 66. Михеев Илья. Ассистенты: 16. Пестушко Максим, 19. Юньков Михаил. В равенстве.
42 мин – Гол! Михеев получил шайбу в убойной позиции прямо перед Демченко и расстрелял его в упор. Шайба зашла в дальний нижний угол.
41 мин – Возобновился матч, первым атаковал "Трактор", но Пестунов не сумел принять передачу. А в ответной попытке в игру вступил Василий Демченко. Он не сумел сразу зафиксировать шайбу, но со второй попытки прижал шайбу.
Статистика 2-го периода: Броски: 30-20 ; Броски в створ: 16-12 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-14 ; Блокированные броски: 2-6 ; Силовые приемы: 3-2 ; Фол против игрока: 1-0 ; Штраф: 4-2
КОНЕЦ ПЕРИОДА
40 мин – Период завершился в атаке "Трактора", но до броска дело не дошло.
40 мин – Афонасьевский изящно подставлял клюшку прямо перед воротами соперников, но шайба попала в Фурха.
39 мин – Еще одна попытка от Новотны, не попал он в створ. Откровенно не везет "Трактору", а у "Авангарда" завершилось меньшинство.
38 мин – Сильный бросок Алексея Петрова прошел мимо ворот Фурха.
Удаление. Авангард. Командный штраф 2 мин. Нарушение численного состава
37 мин – За нарушение численного состава наказан "Авангард", "Трактор" в большинстве. Отбывает наказание Антон Бурдасов.
36 мин – "Трактор" вчетвером, Рой без клюшки, идет расстрел ворот. Одна за другой накатывались волны на ворота "Трактора". Откровенно повезло, что не забросили омичи третью шайбу.
35 мин – Лемтюгов вышел 1 на 1, но забыл бросить. Очень мощно играет "Авангард" в большинстве.
Удаление. Трактор. 38. Щехура Пол 2 мин. Задержка клюшкой
34 мин – За задержку соперника клюшкой удален Пол Щехура.
34 мин – Густаффсон очень сильно бросил от синей, спас Демченко.
33 мин – Фурх выскочил метра на три и вновь спас свою команду! А Дерек Рой не сумел добить шайбу.
31 мин – Зиновьев с близкого расстояния не смог переиграть Фурха. Просто какая-то откровенная "непруха".
30 мин – Не легла шайба на крюк Новотны, затем не повезло Якуцене, но не лезет никак шайба!
29 мин – Вышел пятый игрок "Авангарда", и еще 1 роскошный момент упустили игроки "Трактора"! Расстреливали в упор, но не пошла шайба в створ.
27 мин – Несколько очень симпатичных атак удались челябинцам, со все дистанций они бросали.
26 мин – 2 в 0 выскочили омичи в меньшинстве и не сумели забить!
Удаление. Авангард. 13. Лемтюгов Николай 2 мин. Выброс шайбы
26 мин – Новотны старается, борется, доходит после рубки до ворот соперника. Шайбу за пределы площадки выбросил Николай Лемтюгов. Удаление и вбрасывание в зоне Фурха.
25 мин – Очень тяжелый отрезок игры для "Трактора", сложно после такого оправиться.
24 мин – И еще один острейший момент был у Хохрякова! Выскочил он на рандеву с Демченко, но забросить не сумел.
Изменение счета: Авангард. 16. Пестушко Максим. Ассистенты: 19. Юньков Михаил. В равенстве.
24 мин – Гол! Еще одну шайбу пропускает "Трактор", она на счету Пестушко.
24 мин – Афонасьевский прорвался на центр с шайбой, бросил, на месте был Фурх.
23 мин – Продолжает атаковать "Авангард". Бросок от синей, рикошет, шайба улетает за пределы площадки.
23 мин – Повреждение получил Алексей Кручинин, его рука висит плетью, он с трудом и чужой помощью уходит со льда сразу в раздевалку. В борьбе с соперником он врезался в борт.
Изменение счета: Авангард. 62. Хохряков Петр. Ассистенты: 3. Бут Дэвид. В равенстве.
22 мин – Открыт счет в этой встрече! Прострел с левого фланга, подставление, и шайба влетает в "девятку" ворот Василия Демченко. Отличился Хохряков.
22 мин – Дальний бросок от синей линии, и шайба становится легкой добычей Василия Демченко.
21 мин – Возвращаемся на лед, игра возобновлена! Двадцатиминутка началась с обоюдных атак. Свою "Трактор" до броска не довел, а в ответной после броска Бурдасова спас Демченко.
ВТОРОЙ ПЕРИОД
Статистика 1-го периода: Броски: 18-11 ; Броски в створ: 11-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 7-9 ; Блокированные броски: 1-3 ; Силовые приемы: 2-2 ; Фол против игрока: 1-4 ; Штраф: 6-4
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин – Все, прозвучала сирена. Первый период завершился со счетом 0:0.
19 мин – ОЧЕНЬ ОПАСНО! Комбинировали челябинцы, хорошо переправляя шайбу друг другу, но завезти ее в сетку не удалось. Самый яркий момент был, когда Якуценя подправлял, а затем Рой пытался забить из-за ворот. Сначала шайба угодила в закругление, затем – в Фурха.
19 мин – Мощный бросок Алексея Петрова не принес дивидентов – вновь был хорош Фурх.
18 мин – Вбрсывание выиграли, очень опасно набрасывал Кольцов, подправить не удалось. Тем не менее, в зоне шайбу сохранили, провели еще несколько атак, завершилось все в "лапе" Фурха. Вчетвером "Авангард".
Удаление. Авангард. 12. Меньшиков Виталий 2 мин. Толчок клюшкой
17 мин – Не очень у "Трактора" получилось закрепиться в зоне в этом большинстве, были несколько бросков. Однако у "Авангарда" еще одно удаление. 10 секунд челябинцы будут играть в формате 5 на 3. Наказан дебютант "ястребов" – Виталий Меньшиков.
Удаление. Авангард. 55. Мартынов Егор 2 мин. Удар коленом
16 мин – Саша Шаров очень сильно получил коленом в бедро от бывшего партнера по команде – Егора Мартынова. "Трактор" в большинстве.
15 мин – В равных составах команды.
15 мин – Немногим больше 15 минут осталось, немного голевых моментов в первом периоде, но они есть. Особенно у "Авангарда" в численном большинстве.
14 мин – После броска от синей линии Василий Демченко сделал какой-то "бросок тигра" и спас свою команду.
Удаление. Трактор. 18. Петров Юрий 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
13 мин – Ничего не удалось челябинцам, а теперь удаление с их стороны. Юрия Петрова наказали за фол на Лемтюгове.
11 мин – Минуту большинства "Трактор" потратил без моментов, а в начале второй Дерек Рой продрался по центру, выскочил на Фурха и расстреливал его в упор, но забить не удалось.
Удаление. Авангард. 32. Лаута Артур 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
10 мин – Нарушение со стороны Омска – Константина Климонтова откровенно ударили сзади. Наказан Артур Лаута.
9 мин – Ответ "Авангарда" – Пестушко выкатывался на ударную позицию, бросал, но шайбу накрыл Александр Шинин.
8 мин – 2 в 2 убегали челябинцы и создали очень опасный момент, с "пятака" подставлялась клюшка, но шайба взмыла выше ворот.
8 мин – Денис Мошаров отважно лег под шайбу, очень больно молодому хоккеисту, но сам он покинул лед.
7 мин – "Трактор" сегодня пытается зайти через вбрасывание. Это нехарактерно для челябинцев. Омичи же заходят самостоятельно, за счет катания.
6 мин – Якуценю толкнули сзади, не сумел Максим устоять на ногах, а позиция была довольно опасной.
5 мин – Уверенно "Авангард" держит шайбу, много бросает, угрожает воротам, но "Трактор" выстоял. Хоть и не без скрипа. Целая череда шансов была у хозяев, чтобы открыть счет.
4 мин – Заваруха у ворот "Трактора", Василий Демченко не зафиксировал шайбу и не видел ее. Алексей Петров бросился помогать, совместно они не пустили шайбу за линию.
4 мин – ДЕМЧЕНКО! Мощный удар в ближний угол отбивает.
Удаление. Трактор. 68. Шолохов Марсель 2 мин. Подножка
3 мин – Шолохов боролся за шайбу у ворот Фурха, перестарался и завалил Лисова. Удален Марсель, откровенно он переборщил. "Трактор" в меньшинстве.
2 мин – Не держится шайба у челябинцев, но и омичи не могут зайти в чужую зону.
1 мин – Демченко играет за воротами, мастерскую паузу выдержал, "убрал" форварда и отдал.
1 мин – Первое вбрасывание очень уверенно выиграл игрок "Авангарда", сразу последовала попытка атаки, но "ястребов" остановили на синей линии.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Перед матчем – Минута молчания.
Перед матчем – Вне заявки сегодня остался Александр Черников, а место в воротах занял Василий Демченко. А у "Авангарда" дебютирует сегодня Виталий Меньшиков.
СОСТАВЫ КОМАНД:
"Авангард", Омск
1-я: Медведев (К) – Мартынов, Бут – Хохряков – Пережогин;
2-я: Никитин – Меньшиков, Лемтюгов – Кучерявенко – Бурдасов;
3-я: Густафссон – Осипов, Михеев – Юньков – Пестушко;
4-я: Лисов, Лаута – Фищенко – Махановский.
Вратари : Фурх, Шилин
"Трактор", Челябинск :
1-я: Белов – Бородкин, Кручинин – Щехура – Якуценя;
2-я: Кольцов – Денисов (А), Новотны – Пестунов (А) – Рой;
3-я: Шинин (К) – Климонтов, Афонасьевский – Юрий Петров – Зиновьев;
4-я: Алексей Петров, Мошаров – Шаров – Шолохов, Пеньковский.
Вратари : Демченко, Францоуз
Перед матчем – Челябинцы и омичи играют третий матч в этом сезоне. Предыдущие 2 закончились со счетом 3:1 в пользу хозяев – в Челябинске победил "Трактор", в Омске – "Авангард". Сегодня букмекерские и экспертные прогнозы на стороне "ястребов", но "медведи" с этим не согласны. Подробнее о предматчевых раскладах читайте в нашем анонсе.
Добрый вечер, уважаемые болельщики и любители хоккея! Сегодня "Трактор" завершает свой год матчем в Омске против "Авангарда". Сайт "Первый областной" представляет текстовую трансляцию.