КХЛ. «Барыс» vs «Трактор». Трансляция

МАТЧ ОКОНЧЕН
Статистика матча: Броски: 61-45 ; Броски в створ: 35-27 ; Голы: 3-4 ; Вбрасывания: 29-22 ; Блокированные броски: 11-13 ; Силовые приемы: 14-9 ; Фол против игрока: 3-3 ; Штраф: 66-8
Статистика 3-го периода: Броски: 22-8 ; Броски в створ: 14-6 ; Голы: 3-1 ; Вбрасывания: 10-10 ; Блокированные броски: 1-6 ; Силовые приемы: 4-4 ; Фол против игрока: 3-0 ; Штраф: 50-6
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
60 мин – Вбрасывание забрал "Барыс", бросок сделал Даллмэн, но шайба прошла мимо. Победа "Трактора"!
Удаление. Барыс. 27. Боченски Брэндон 20 мин. Дисциплинарный штраф до конца игры
Удаление. Барыс. 27. Боченски Брэндон 20 мин. Дисциплинарный штраф до конца игры
Удаление. Барыс. 27. Боченски Брэндон 10 мин. Дисциплинарный штраф
60 мин – Еще и удаление у "Барыса". Наказан до конца игры Боченски.
60 мин – 6 секунд, вбрасывание у ворот "Трактора".
60 мин – Карлссон сменился за 30 секунд до конца периода!
60 мин – Последняя минута, шайба у "Трактора"!
59 мин – Выручает Францоуз! У Сен-Пьера был реальный шанс сравнять счет, принять шайбу не смог.
59 мин – Последние 2 минуты. Карлссон поглядывает на скамейку.
58 мин – И еще 1 момент у "Барыса", "Трактор" отбивается как получится. Очень тяжелые минуты для челябинцев.
Изменение счета: Барыс. 9. Доус Найджел. Ассистенты: 7. Семенов Максим. В равенстве.
58 мин – ГОЛ! И еще 1 шайбу забивает "Барыс"! Что-то невероятное происходит. Доус подставил клюшку после наброса Семенова. 4:3!
57 мин – Францоуз отбивает тяжелейшую шайбу, вот это третий период!
Изменение счета: Трактор. 78. Кручинин Алексей. Ассистенты: 28. Якуценя Максим. В равенстве.
57 мин – ГОООООООООООООООЛ! ЛЕША КРУЧИНИН! Невероятный матч проводит! Убежал 1 в 0 и разобрался точным броском под перекладину. На третьей космической улетел от соперника!
56 мин – Продолжает атаковать "Барыс".
Изменение счета: Барыс. 9. Доус Найджел. Ассистенты: 38. Даллмэн Кевин. В большинстве.
55 мин – ГОЛ! Все-таки пропустил "Трактор". Найджел Доус забил с довольно острого угла в ближний угол. Из уверенного преимущества в 3 шайбы осталась 1. В момент гола 4-й игрок "Трактора" был на льду, так что выходит 5-й. В равных составах команды.
55 мин – ОПАСНО! Настоящий "пожар" был у ворот Францоуза. Боченски мог сравнять счет.
Удаление. Трактор. 42. Шаров Александр П. 2 мин. Удар коленом
55 мин – УДАЛЕНИЕ! Втроем остается "Трактор". Шаров врезался в колено сопернику. Сам рисковал и травму мог нанесли Доусу. Того развернуло, и он снес еще одного партнера. Больше минуты челябинцы будут иметь на 2 игроков меньше.
54 мин – Первые 30 секунд меньшинства "Трактор" убил.
Удаление. Трактор. 96. Зиновьев Илья 2 мин. Атака игрока, не владеющего шайбой
53 мин – Не самое очевидное от арбитров. Удаляют Зиновьева, который выскочил перед соперников, после чего тот упал. Формулировка "Атака игрока, не владеющего шайбой".
53 мин – "Трактор" уже не гнушается отбрасываться, стараются челябинцы играть максимально надежно и просто.
51 мин – Новотны в чужой зоне выиграл вбрасывание, команда расставилась и довела Шайбу до Карлссона. Кольцов хотел сыграть тонко, но уперся в голкипера.
51 мин – В одной из редких атак "Трактора" нападающий получил по лицу клюшкой и оказался на льду. Удаления не последовало.
50 мин – Очень хитро разыгрывали в нападении игроки "Трактора".
49 мин – Намного активнее сейчас играет "Барыс", создает моменты. Челябинцы обороняются, делают это крайне дисциплинированно.
49 мин – Занковец сильно мешает звенья, пытается найти оптимальный состав, чтобы вскрыть оборону "Трактора" еще раз.
48 мин – Бильгибаев из-за ворот сыграл на "пятак", там был Худяков, но бросил он мимо ворот.
47 мин – Рой на скорости бросил в дальний, Карлссон блином отбил шайбу.
46 мин – Насытилась игра у ворот "Трактора", целая череда опасных моментов.
44 мин – Еще один опасный момент был у "Барыса", едва не сократили разницу в счете до минимальной.
Изменение счета: Барыс. 55. Баркер Кэм. Ассистенты: 86. Тривино Кори
43 мин – В большинстве атакует "Барыс" и забивает гол! Пробили Францоуза.
Удаление. Трактор. 12. Пестунов Дмитрий 2 мин. Подножка
41 мин – Матч возобновился и почти сразу отложенный штраф у "Трактора", в атаке "Барыс". Болельщики требуют шайбу.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
Статистика 2-го периода: Броски: 18-18 ; Броски в створ: 12-10 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 11-5 ; Блокированные броски: 3-1 ; Силовые приемы: 4-1 ; Фол против игрока: 0-3 ; Штраф: 16-2
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин – Завершился период, "Трактор" ведет 3:0! А после сирены возник конфликт между Савченко и Юрой Петровым. Подраться им не дали, на словах выясняли отношения.
Изменение счета: Трактор. 47. Петров Алексей. Ассистенты: 78. Кручинин Алексей. В большинстве.
40 мин – ГООООООООООООООООЛ! 3:0! Кручинин отдал на Алексея Петрова, тот бросил, шайба вошла точно в "девятку". Третья передача голевая сегодня на счету Леши Кручинина!
39 мин – Вышел 4-й игрок "Барыса", не успел за 25 секунд "Трактор" что-нибудь придумать.
Удаление. Барыс. 86. Тривино Кори 2 мин. Подножка
38 мин – Фол в центре площадки, отложенный штраф, а Рой убежал 1 в 0, но не сумел переиграть Карлссона. Нарушение было на Кольцове, тот лежа отдал пас. 5 на 3 играют команды.
38 мин – Какой-то спокойный темп игры, что, несомненно, на руку "Трактору".
37 мин – Изрубили соперники "пятак", не удалось засунуть шайбу в сетку ворот.
Удаление. Барыс. 46. Липин Александр 2 мин. Толчок на борт
36 мин – УДАЛЕНИЕ у "Барыса". Шарова откровенно толкнули на борт, чудом он избежал травмы. Выглядело все довольно опасно.
36 мин – Цепляется "Трактор" за шайбу в чужой зоне, но расставиться не выходит. Менее 5 минут до конца периода.
35 мин – Приуныли игроки "Барыса". Вторая пропущенная шайба стала для них ушатом ледяной воды.
33 мин – Францоуз спас щитками во время контратаки соперника. Все видел, среагировал на бросок Бойда.
Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол. Ассистенты: 78. Кручинин Алексей, 47. Петров Алексей. В большинстве.
32 мин – ГОООООООООООЛ! Дубль на счету Щехуры. Просто гениальная комбинация. Начал сам Щехура, защитник отпасовал на Кручинина, тот в касание на дальнюю – и Пол ставит точку!
32 мин – Алексей Петров взял на себя ответственность и бросил от синей. Траффик был приличный, но Карлссон момент видел и с броском справился, прижав ее. Вбрасывание.
Удаление. Барыс. 38. Даллмэн Кевин 10 мин. Дисциплинарный штраф
Удаление. Барыс. 38. Даллмэн Кевин 2 мин. Атака в область головы и шеи
31 мин – УДАЛЕНИЕ! Наказан игрок "Барыса". За грязную игру получил 2+10 Даллмэн.
29 мин – Серия взаимных ошибок, и после нескольких переходов шайбы, с ней оказался перед воротами Якуценя. Забить не смог, несколько защитников мешали бросить прицельно.
28 мин – Черников классно вылезал на ворота, но после его передачи бросить Зиновьеву не дали.
28 мин – Больше атакует "Барыс", больше давит, создает моментов, но пока не может предложить что-то неразрешимое Францоузу и его партнерам по обороне.
27 мин – Ошибка Денисова в передаче, и Бойд с партнером убежали 2 в 1. Нападающий взял игру на себя и бросил, когда его уже накрыли. Угроза была отведена.
26 мин – Худяков вернулся на лед, оправился он после прямого попадания шайбой после броска Кольцова.
25 мин – Вышел на лед пятый игрок у челябинцев.
25 мин – ОПАСНО! Очень жарко было у ворот Францоуза, сразу несколько раз возникала угроза.
24 мин – Спокойно играет в меньшинстве "Трактор". Не прижимается, спокойно накрывают соперников защищающиеся.
24 мин – По воротам "Барыса" бросил.. Францоуз.
Удаление. Трактор. 90. Климонтов Константин 2 мин. Выброс шайбы
24 мин – Удаление у "Трактора".
23 мин – Не спешит "Трактор", играет спокойно и надежно. Особенно это касается атаки.
22 мин – Шайба после броска Кольцова попала точно в Худякова, тот не смог самостоятельно покинуть лед. Очень ему больно.
21 мин – Встали в чужой зоне игроки из Астаны, катали шайбу поперек площадки, но до броска дело не довели.
21 мин – Продолжается хоккей, в атаке "Барыс", лезет отыгрывать шайбу.
Статистика 1-го периода: Броски: 21-19 ; Броски в створ: 9-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-7 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 6-4 ; Фол против игрока: 0-0 ; Штраф: 0-0
КОНЕЦ ПЕРИОДА
20 мин – Завершился первый период, "Трактор" ведет 1:0. Отрезок игры вышел довольно равным. Щехура забил, а Бельгибаев угодил в перекладину. Перерыв и второй период.
20 мин – Позиционная атака "Трактора", но неточная передача.
18 мин – Силовой на Шинине. Капитан "Трактора" в порядке, хотя досталось ему крепко.
17 мин – Рой за счет резкого старта перехватил шайбу, вошел в чужую зону. Там он сделал ложное движение, обыгрывая защитника, бросок с неудобной не вышел.
17 мин – Подарил сопернику "Трактор" шайбу, но Кучин "подсунул" передачу Боченски, момент был утерян.
15 мин – Довольно затяжная атака "Барыса" была, но удалось челябинцам совладать с соперником, отобрать шайбу и перейти в атаку. Правда там успех "черно-белых" не ждал.
14 мин – Черников на высокой скорости протащил шайбу по борту, за воротами, но обострить не удалось.
13 мин – Даллмэн "стрелял" на "пятак", Францоуз прервал передачу. А следом бросал Бойд, принял на себя шайбу Щехура.
12 мин – МОМЕНТИЩЕ был у "Трактора". Целая серия бросков – Денисов, Афонасьевский, куча добиваний, но счет удвоить не удалось.
11 мин – Францоуз размялся. Наброс шел на его ворота, Павел справился.
10 мин – Кручинин бросал, вновь голкипер спас. Затем последовал наброс от Белова, но он опасным не вышел.
9 мин – Небольшой перерыв был, после возобновления игры Артем Бородкин мощнейшим броском зарядил от синей. Карлссон момент видел, потащил без проблем.
8 мин – Стопроцентный момент сейчас не реализовал "Барыс". В 4м остался "Трактор", Зиновьев был без клюшки, Боченски отдал пас на Бельгибаева, а тот попал в перекладину.
7 мин – Новотны бросал с неудобной позиции, но попал в конек сопернику.
7 мин – Очень мощно "Трактор" давит соперник, как только теряет шайбу.
6 мин – Прессинг подключает "Трактор". С места в карьер начали команды. Отметим, "Барыс" – очень результативная команда, вряд ли 1 шайба решит сегодня исход матча.
5 мин – Зиновьев неожиданно выскочил на ударную позицию, бросил – Карлссон был на месте.
5 мин – "Барыс" идет вперед, хотят быстро отыграться казахстанцы, но теряют шайбой. Бородкин подержал ее за воротами, чтобы остудить пыл соперника.
Изменение счета: Трактор. 38. Щехура Пол. Ассистенты: 28. Якуценя Максим, 78. Кручинин Алексей. В равенстве.
4 мин – ГООООООООООООООООЛ! ЯКУЦЕНЯ И ЩЕХУРА! Максим вышел с шайбой, казалось, что момент потерян, но сумел он отдать пас на дальнюю штангу. Пол в пустой угол забил без проблем. 33 очко Щехуры.
4 мин – Хлесткий щелчок из центра зоны "Трактора", Францоуз выручил клюкшой!
3 мин – Соперники совсем не замечают среднюю зону – она пролетается очень стремительно. Но сейчас некоторые трудности с тем, чтобы закрепиться в зоне.
2 мин – Классный бросок от Дерека Роя из-под защитника, вновь голкипер на месте. Очень резво начали команды.
1 мин – Ответ челябинцев, Якуценя бросил точно в Карлссона.
1 мин – Первое вбасывание Пол Щехура проиграл. "Барыс" зашел, "Трактор" отобрал шайбу и обрезался на выходе. Доус катил 1 в 0, но на нем висели защитники – бросить не удалось.
МАТЧ НАЧАЛСЯ
Перед матчем – Идет объявление хоккеистов, вот-вот зазвучат гимны двух стран. А значит, до начала встречи остаются считанные минуты.
Перед матчем – По сравнению с прошлым матчем Анвар Гатиятулин несколько изменил состав. Новотны сыграет с Пестуновым и Роем. Фактически, сразу 3 центральных форварда в одном звене. К друзьям Петрову Юрию и Александру Черникову отряжен Илья Зиновьев. А в четвертой пятерке сыграет Марсель Шолохов с Семеном Афонасьевским и Александром Шаровым. Место в воротах вновь за Францоузом.
СОСТАВЫ КОМАНД:
"Барыс", Астана:
1-я: Даллмэн (А) – Семенов (А), Доус – Бойд – Боченски (К);
2-я: Баркер – Шалапов, Пушкарев – Сен-Пьер – Панюков;
3-я: Липин – Савченко, Худяков – Кучин – Иванов;
4-я: Трясунов, Бельгибаев – Тривино – Гренц, Никулин.
Вратари : Карлссон, Пулен
"Трактор", Челябинск :
1-я: Белов – Бородкин, Кручинин – Щехура – Якуценя;
2-я: Кольцов – Денисов (А), Новотны – Пестунов (А) – Рой;
3-я: Шинин (К) – Климонтов, Черников – Юрий Петров – Зиновьев;
4-я: Алексей Петров, Афонасьевский – Шаров – Шолохов, Кравцов.
Вратари : Францоуз, Демченко
Добрый вечер, уважаемые болельщики и любители хоккея! Челябинский "Трактор" встречается сегодня с астанинским "Барысом". К сожалению, прямой трансляции с "Барыс-арены" не будет, зато будет текстовый репортаж матча от сайта "Первый областной".