/ Пол Щехура пошел на поправку после полученной травмы

Нападающий столкнулся с соперником в домашнем матче.

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал травму Пола Щехуры. По словам функционера, нападающий уже выписан из больницы и точно не выбыл на длительный срок.

Пол Щехура уже не в больнице. С ним все обошлось, все нормально. На длительный срок он не выбыл. — приводит слова Евгения Губарева «Чемпионат».

Напомним, Пол Щехура получил травму в конце первого периода матча «Трактор» — «Автомобилист». Нападающий в борьбе за шайбу у борта столкнулся с соперником Николаем Тимашовым. Игрока увезли со льда на носилках.