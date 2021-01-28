«Сталевары» рвутся в плей-офф: «Металлург» сыграет со «Спартаком» в Москве

Победа над «красно-белыми» гарантирует «Магнитке» участие в играх на вылет

Гостевая серия матчей проходит на этой неделе у магнитогорского «Металлурга». Команда Ильи Воробьева во второй из трех запланированных встреч в Москве скрестит клюшки со «Спартаком». Эта игра станет второй между командами за последний месяц, предыдущая прошла в Магнитогорске 4 января и закончилась победой «Металлурга» 4:3.

За всю историю КХЛ «сталевары» и «красно-белые» провели между собой 23 встречи, 17 из которых закончились победой «Металлурга». Отметим, что команды четыре раза играли в буллитной серии, и здесь у обоих клубов по две победы. Статистика заброшенных шайб — 94:51 в пользу магнитогорцев.

Противоположно складываются для команд и последние пять сыгранных встреч. «Металлург» за этот отрезок не проиграл ни одного матча, забив в общей сложности 21 гол. В случае победы над «красно-белыми» «Магнитка» гарантирует себе место в плей-офф и станет пятым полноправным участником игр на вылет. У «Спартака» другая статистика — три поражения за пять матчей, причем все они — подряд. Прервать серию команде Олега Знарка удалось 25 января, когда на домашнем стадионе «красно-белые» обыграли «Торпедо». На текущий момент в турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает четвертое место, «Спартак» находится на девятой строчке Западной конференции.

Игра «Металлурга» против «Спартака» пройдет в четверг, 28 января, в Москве. Матч начнется в 21:30 по челябинскому времени. Встречу в полном объеме покажет медиахолдинг «Первый областной», а голы и статистика по итогам каждого из периодов будут доступны в телеграм-канале ИА «Первое областное».