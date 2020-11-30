Шутки про маршрутки и алкомаркет: хоккеисты «Трактора» снялись в мини-сериале

Проект очень понравился болельщикам.

Хоккейный клуб «Трактор» решил по-своему побаловать и развлечь своих болельщиков. Сегодня, 30 ноября, в своих аккаунтах в соцсетях «чёрно-белые» опубликовали ролик под названием «Шведы в Челябинске». Авторы обещают, что это первый эпизод мини-сериала.

В нём приняли участие хоккеисты-легионеры «Трактора» Лоуренс Пилут и Якоб Берглунд, которые родились в Швеции и познают прелести жизни в Челябинске. Ролик представлен в виде диалога двух спортсменов, которые рассказывают о том, что же они узнали о городе и лиге, в которой сейчас играют.

«Хочу себе игровой номер 56. Потому что это их самая непредсказуемая маршрутка», — жизненно пошутили шведы в ролике.

Также не забыли упомянуть и о самом «излюбленном» месте очень многих болельщиков, помимо арены «Трактор».

«Челябинцы странные — болеют за „чёрно-белых“, но предпочтение отдают „Красному и белому“», — продолжили диалог хоккеисты.

Помимо этого они поделились мыслями о команде из Китая «Куньлунь Ред Стар», работе урбаниста Льва Владова и русском менталитете.

Болельщики «Трактора» очень положительно оценили ролик и в комментариях восторженно о нём отозвались.

«Оставайтесь ещё на пару сезонов и ещё не то увидите и узнаете», — прокомментировал первый эпизод мини-сериала болельщик «Трактора» Дмитрий.

К слову, главные его звёзды Лоуренс Пилут и Якоб Берглунд продолжают находиться вместе со всем составом «чёрно-белых» на выезде. Уже завтра, 1 декабря, они сыграют в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».