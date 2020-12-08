Сейв Ивана Федотова и гол Томаша Гики признаны одними из лучших в ноябре

Хоккеисты «Трактора» заняли второе и седьмое места в тематическом рейтинге.

Гол Томаша Гики в матче против «Автомобилиста» и спасение Ивана Федотова в игре с «Металлургом» попали в тематические топы КХЛ за ноябрь. Шайба чешского легионера «Трактора» заняла седьмое место в хит-параде, а сейв голкипера расположился на втором месте. Свой гол Томаш Гика забил в матче против «Автомобилиста» 26 ноября. Во втором периоде при счёте 2:1 в пользу гостей нападающий подхватил шайбу после оставления от Виталия Кравцова и отправил её прямо между щитков голкиперу екатеринбуржцев Владимиру Галкину. Отметим, что в этом матче «Трактор» впервые с 2018 года обыграл «Автомобилист».



Спасение Ивана Федотова произошло в матче против «Металлурга» 10 ноября. При счёте 1:0 в пользу «Магнитки» оборона челябинцев допустила выход 3 в 1. В итоге вратарь «чёрно-белых» отбил шайбу клюшкой и не позволил соперникам увеличить преимущество.

Добавим, в обоих встречах «Трактор» одержал победы в овертайме. В настоящий момент челябинцы с 44 очками занимают четвёртое место на Востоке КХЛ. Ближайший матч с участием команды Анвара Гатиятулина состоится в среду, 9 декабря. На своём льду челябинцы примут «Йокерит».