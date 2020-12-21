Североамериканское издание назвало редизайн «Трактора» одним из лучших в КХЛ

К такому выводу пришли авторы The Hockey News

Североамериканское издание The Hockey News назвало форму челябинского «Трактора» одной из лучших в КХЛ. Об этом стало известно в понедельник, 21 декабря. Фотография страницы журнала с характеристикой новой формы «черно-белых» появилась в телеграмм-каналах. В частности, авторы The Hockey News подчеркивают переосмысление талисмана команды и объясняют, почему команда из Челябинска называется «Трактор».







«Множество команд КХЛ получили новую форму в этом сезоне, но самый впечатляющий редизайн был сделан в Челябинске. „Трактор“ давно использует медведя в качестве своего маскота, и переосмысление Quberten Design дает команде невероятно уникального и свежего медведя на груди, а яркая черно-белая палитра подчеркивает логотип. Имя „Трактор“ происходит от производственной фабрики в городе, и дизайн был создан, чтобы отразить это — с намеком на винтики и впечатляющими полосами на руках и носках, которые предупреждают о тяжелой технике впереди. Эта форма — однозначный победитель»,— пишут авторы The Hockey News.

Напомним, редизайн «Трактора» произошел в этом межсезонье. Привычного белого медведя, разгрызающего клюшку, заменил обновленный логотип в виде головы зверя с вписанной в нее буквой «Т».