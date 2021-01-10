Серия поражений «Трактора» достигла пяти матчей: челябинцы уступили «Торпедо»

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:2

Вечером 10 января в Нижнем Новгороде состоялся хоккейный матч между местным «Торпедо» и челябинским «Трактором».

Первую шайбу забросили хозяева льда на самом старте игры — первой минуте. Ее автором стал Крис Уайдмэн. Челябинцы смогли ответить «Торпедо» в начале восьмой минуты, сделал это бывший игрок нижегородцев Даниил Ильин, который присоединился к «черно-белым» по ходу этого сезона. Тем самым счет после первого периода был 1:1.

Во втором периоде, на 28-й минуте игры, Иван Чехович сумел вывести «Торпедо» вперед. При этом ему практически сразу, на 30-й минуте, ответил своим голом нападающий челябинцев Александр Авцин. Затем нижегородцы буквально довели «Трактор», заставив тех нарушать правила. Сначала удалили голкипера Ивана Федотова — за него штраф отбывал Ярослав Косов. Перед тем как Косов вышел на лед, удалился и Роман Манухов. Это удаление стало решающим. На заключительных секундах большинства нападающий «Торпедо» Крис Терри забросил «обманную» шайбу в ворота «черно-белых». После второй двадцатиминутки счет был 3:2.

В концовке третьего периода челябинцы получили отличную возможность поиграть вшестером против четверых, ведь за выброс шайбы был удален вратарь «Торпедо» Никита Серебряков. Только удачи это «черно-белым» не принесло. Матч «Торпедо» и «Трактора» завершился со счетом 3:2.

Следующую игру челябинская команда проведет уже на домашнем льду. 14 января подопечные Анвара Гатиятулина сразятся с подмосковным «Витязем».

«Торпедо» (Нижний Новгород) 3:2 «Трактор» (Челябинск) (1:1; 2:1; 0:0)

Голы:

0:32 Крис Уайдмэн, «Торпедо», 1:0

7:07 Даниил Ильин, «Трактор», 1:1

27:01 Иван Чехович, «Торпедо», 2:1

29:41 Александр Авцин, «Трактор», 2:2

36:57 Крис Терри, «Торпедо», 3:2

Статистика матча: Броски: 65-57; Броски в створ: 35-32; Голы: 3-2; Вбрасывания: 26-28; Блокированные броски: 15-22; Силовые приемы: 7-8; Время в атаке: 11:15-12:32; Штраф: 2-4.