Сергей Плотников стал лучшим игроком дня в КХЛ по версии болельщиков

Нападающий «Металлурга» реализовал 100% бросков в матче против «Салавата Юлаева».

Нападающий «Металлурга» Сергей Плотников признан лучшим игроком прошедшего дня в КХЛ. В активе 16-го номера «сталеваров» — дубль в ворота уфимского «Салавата Юлаева» в пятом подряд победном матче для магнитогорцев. Лучшим Сергея Плотникова признали болельщики на странице КХЛ во «ВКонтакте». Отметим, что в матче с уфимцами форвард реализовал 100% своих бросков, а этот дубль стал для него 13-м в карьере.







«Сергей Плотников 13-й раз в карьере сделал дубль, а 48% голосов болельщиков обеспечили нападающему „Металлурга“ первое в сезоне звание игрока дня в КХЛ!»— рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Металлурга».

Напомним, игра «сталеваров» против «Салавата Юлаева» прошла в понедельник, 7 декабря, в Уфе и закончилась победой «Магнитки» — 3:1, а помимо Сергея Плотникова отличился нападающий Деннис Расмуссен. «Металлург» продлил свою серию без поражений до пяти матчей. Сейчас команда Ильи Воробьёва занимает третье место на Востоке КХЛ, а следующую игру проведёт с лидером конференции и дивизиона Харламова — «Ак Барсом». Встреча состоится в среду, 9 декабря, в 21:30 по челябинскому времени.