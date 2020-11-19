Сергей Калинин провёл 450-ю игру в КХЛ

Юбилейным для капитана «Трактора» стал матч против СКА.

Матч «Трактора» против питерского СКА стал юбилейным для Сергея Калинина. Капитан челябинцев провёл 450-ю игру в чемпионатах КХЛ. О достижении нападающего сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Трактора».



«Сергей Калинин — воспитанник омского хоккея. В течение двух прошлых сезонов нападающий играл за ЦСКА. В составе „армейцев“ он провёл 115 матчей, набрал 23 очка при показателе полезности „+15“, завоевал Кубок Гагарина и дважды стал победителем чемпионата России по хоккею. Ранее в КХЛ форвард играл за СКА и „Авангард“, являясь капитаном омичей в 23 года. Всего в КХЛ у форварда 450 матчей, 145 очков и показатель полезности „+40“. Два сезона Сергей Калинин провёл за океаном в составе клуба НХЛ „Нью-Джерси Дэвилз“, отметившись 19-ю очками в 121-й встрече», — подчеркнули в пресс-службе челябинской команды.

Отметим, в игре против СКА на счету Сергея Калинина два броска по воротам, 22 смены и один силовой приём при 17:46 минутах на льду и 2:10 минутах в атаке. В текущем сезоне в составе «Трактора» нападающий провёл 28 игр, забил семь шайб и отдал восемь голевых передач при показателе полезности «+11» и среднем времени на площадке 17:45 минут. Капитан «чёрно-белых» занимает вторую строчку в командной таблице по набранным очкам и первую — по показателю полезности.

Напомним, «Трактор» играл против СКА в среду, 18 ноября, и одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Томаш Гика. После игры челябинцы поднялись на первое место в Восточной конференции КХЛ.