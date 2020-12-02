Сборная УрФО завоевала третье место на хоккейном Кубке Сириуса в Сочи

Костяк команды составили игроки из школ «Трактора» и «Металлурга».

Сборная Уральского федерального округа завоевала третье место на Кубке Сириуса. Турнир проходит в Сочи с 11 ноября и завершится сегодня, 2 декабря. О достижении уральской команды сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе «Трактора», представители которого были вызваны в команду.



Путь во второй стадии турнира для уральской команды начался с 1/4 финала, где с разгромным счётом 6:1 была обыграна сборная Сибирского федерального округа. Однако в 1/2 сборная УрФО проиграла 5:6 команде Москвы.

«Сборная Уральского федерального округа завоевала бронзу соревнований, обыграв в матче за третье место команду Центрального ФО со счетом 5:4»,— рассказали представители «Трактора».

Финальный матч Кубка Сириуса состоится сегодня, 2 декабря. В 18:15 по челябинскому времени за звание чемпионов сыграют между собой хоккеисты Приволжского федерального округа и Москвы.

Отметим, в общей сложности УрФО на Кубке Сириуса представляли 20 хоккеистов с Южного Урала. Цвета сборной на турнире защищали 12 игроков челябинской школы. Это вратари Илья Подсуха, Гордей Кунцевич, защитники Арсений Ольмезов, Андрей Подгузов, Марк Родионов и нападающие Артемий Гатиятулин, Леонид Колодий, Андрей Матюшин, Владислав Некрасов, Артём Плаксин, Михаил Царегородцев, Данил Шубин. Помимо школы «Трактора» это были восемь игроков из школы «Металлурга»: защитники Ярослав Исаков, Артём Гончар, а также нападающие Роман Гольник, Игорь Нечаев, Данил Серазетдинов. Отметим, тренерский штаб команды также состоял из специалистов «Трактора» и «Металлурга». Команды возглавляли Виталий Богдашкин, представляющий Челябинск, и Дмитрий Тарасов из Магнитогорска. Ещё восемь человек представляли школы «Югры», «Автомобилиста» и «Тюменского легиона».