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/ Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019

Сборная России встретится с США в четвертьфинале ЧМ-2019

«Красная машина» входит в решающий раунд соревнований.
сегодня в 10:47
  |  Хоккей

Сборная России по хоккею вступает в решающие матчи на проходящем в Словакии чемпионате мира. Сегодня, 23 мая, команда Ильи Воробьева сыграет в четвертьфинале против сборной США.

Американцы заняли на групповом этапе четвертое место, набрав в семи матчах 14 очков. В последней игре группового этапа сборная США могла обыграть канадцев и выйти на второе место, однако подопечные Джеффа Блэшилла уступили «Кленовым листьям» 0:3, заняв таким образом четвертую строчку группы A.

Говоря о будущей игре против «Красной машины», наставник «Звездно-полосатых» отметил, что хорошо знаком с составом россиян, а сама сборная России является «суперталантливой командой с убийственной атакой». Однако Джефф Блэшилл утверждает, что американцы еще не показали свой лучший хоккей. Согласен с тренером и капитан сборной США Патрик Кейн.

У России очень мастеровитый состав. Много хоккеистов высочайшего уровня. Множество игроков, которые будут наказывать, если дать им время и пространство. Они в любом случае будут создавать моменты. Нам просто нужно свести их к минимуму. И сорвать их планы, заставить разочаровываться. В Братиславе хорошая арена, и лед лучше, чем в Кошице. У нас быстрая команда, нам это пойдет только на пользу. — отметил Патрик Кейн.

Матч сборных России и США состоится сегодня, 23 мая, в 19:15 по челябинскому времени. Сайт «Первый областной» проведет текстовую трансляцию события.

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