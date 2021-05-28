Руководство «Вашингтон Кэпиталз» выразило уверенность в Илье Самсонове

«Он продемонстрировал, что способен быть номером один», — заявил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан

Руководство клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» даст возможность проявить себя в качестве первого вратаря голкиперу команды Илье Самсонову. О готовности довериться воспитаннику магнитогорского «Металлурга» рассказал генеральный менеджер «столичных» Брайан Маклеллан.



По словам функционера, российский голкипер продемонстрировал способность стать основным вратарем команды. Брайан Маклеллан выразил надежду, что Илья Самсонов продолжит прогрессировать, однако отметил, что штабу «Кэпиталз» потребовалось время, чтобы вывести россиянина на правильный путь развития.

«С точки зрения навыков он может вынести нагрузку первого номера. Он способен на это. Но нам нужно направить его на правильный путь. Сначала была травма, после которой он так полностью и не восстановился. Потом он заболел коронавирусом. Было череда совпадений, сбившая его с пути развития в этом году. Но, думаю, в конце концов он сыграл хорошо и показал некоторые способности, которые позволяют ему справиться с ролью первого номера, показал, что у него есть навыки сделать это. И мы собираемся дать ему еще одну возможность»,— сказал Брайан Маклеллан в интервью изданию The Athletic.

Напомним, в начале сезона НХЛ Илья Самсонов рассматривался как основной вратарь «Вашингтона», однако в итоге большую часть игр в регулярном чемпионате в воротах «столичных» провел чех Витек Ванечек. На счету воспитанника «Металлурга» — 19 игр в «регулярке», при 90,2% отраженных бросков. Помимо этого, Илья Самсонов провел три матча в плей-офф, все из которых закончились поражениями «Кэпиталз».